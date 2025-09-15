Detenido un presunto traficante de drogas que intentó escapar por la trasera de un bar de Salamanca

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un presunto traficante de drogas sobre el que figuraba una orden de detención e ingreso en prisión emitida por la Audiencia Provincial de Cáceres. Los agentes le 'pillaron' sobre las 01:20 horas de la madrugada del pasado miércoles, 10 de septiembre, a raíz de la inspección de un bar ubicado en un barrio trastormesino.

En el momento en el que los agentes uniformados accedieron al local, uno de los clientes abandonó el lugar a la carrera por la puerta trasera, intentando darse a la fuga, lo que motivó su persecución. La carrera se mantuvo por varias calles de la zona, aunque la patrulla repetía al hombre que parase y renunciase a la huida, sin embargo, a lo que hizo caso omiso. Finalmente, fue interceptado a unos 600 metros del bar.

El tipo declaró voluntariamente que, al observar la presencia policial, se había asustado porque llevaba encima droga para autoconsumo. En el cacheo posterior, los agentes le localizaron, en efecto, un pequeño envoltorio con un trozo de sustancia vegetal de color marrón, presuntamente hachís, por lo que fue denunciado en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Los policías le pidieron que se identificara, pero no contaba con su documentación en ese momento, así que facilitó de viva voz un nombre y apellidos. Al entender los agentes que el hombre era responsable de un delito de desobediencia grave, procedieron a su detención y traslado a comisaría.

Allí comprobaron que los datos facilitados por el detenido eran falsos y que, con su verdadera identidad, le constaba una requisitoria por parte de la Audiencia Provincial de Cáceres que ordenaba su detención e ingreso en prisión por un delito de tráfico de drogas. Una vez finalizados los trámites en dependencias policiales, los agentes dieron cuenta al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia, que decretó el ingreso en prisión del detenido.

Noticia Relacionada Vivienda detecta 904 pisos turísticos ilegales en Castilla y León y pide la retirada de sus anuncios H. D. La provincia de Ávila se encuentra a la cabeza, con 300 solicitudes revocadas, mientras que Salamanca, con 72, lidera el ránking de las capitales

La actuación se realizó en el marco del plan estratégico de respuesta al consumo y tráfico minorista de drogas en zonas, lugares y locales de ocio y al protocolo de actuación respecto al control de las armas blancas y otros instrumentos peligrosos para la seguridad ciudadana.

Además, con ocasión de la celebración de las Ferias y Fiestas en honor a Santa María de la Vega, la Subdelegación del Gobierno, en colaboración con las administraciones locales, había dispuesto un refuerzo policial de especial intensidad, con la finalidad de erradicar puntos negros de drogas o donde se puedan portar armas blancas.