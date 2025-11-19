Detenido en Palencia por quebrantar la orden de alejamiento de su expareja y conducir un patinete drogado

La Policía Local de Palencia ha detenido a un varón de 23 años como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena sobre una orden de alejamiento interpuesta por el Juzgado de Palencia.

Los hechos tuvieron lugar la noche del pasado lunes, ... cuando agentes de Policía Local de Palencia observaron como un conductor de un patinete no respetaba la luz roja de un semáforo de la avenida Reyes Católicos, motivo por el cual lo siguieron para darle el alto.

Según detalla en un comunicado la Policía Local, el conductor continuó conduciendo irregularmente, haciendo uso de la calzada y la acera a su antojo, hasta que se detuvo en un portal de la calle Asunción. Cuando los agentes se bajaron del vehículo policial presenciaron al conductor conversar con una mujer y una niña dentro del portal. Cuando éstas últimas les vieron, subieron escaleras arriba, dejando al varón solo. Noticia Relacionada Una pareja se sale de la vía con el coche y la Guardia Civil descubre un alijo de droga al ir en su ayuda C. R. El hombre y la mujer se accidentaron en la provincia de Soria y llevaban encima más de tres kilos de hachís Los agentes le identificaron y comprobaron que sobre él pesaba una orden de alejamiento de persona y domicilio. «Sospechando que esa persona podía ser con la que instantes antes se encontraba, los agentes subieron al domicilio y comprobaron que era la mujer sobre la que pesaba esa orden de alejamiento», añaden. Así las cosas, la patrulla detuvo al varón, previa lectura de derechos, y le sometió a las pruebas de detección de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes, dada la «errática» conducción presenciada previamente. El conductor dio positivo en cannabis, por lo que, «tras ser trasladado a dependencias de Policía Nacional, se le formularon las oportunas denuncias».

