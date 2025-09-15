Detenido en Palencia un hombre que llamó compulsivamente a la Mezquita de Córdoba con amenazas de bomba

Un grupo de turistas recorre el interior la Mezquita-Catedral de Córdoba en una imagen de archivo

Si los investigadores están en lo cierto, descolgó el teléfono hasta en veinte ocasiones para llamar a la Mezquita-Catedral de Córdoba en pleno verano. Pero no lo hizo para preguntar por información turística ni nada parecido, si no para amenazar con una bomba. Por ello, la Policía Nacional lo ha detenido en Palencia como presunto autor de delitos de desórdenes públicos y de odio, tal y como indica el Cuerpo en un comunicado.

Las llamadas se recibieron el pasado 12 de agosto: el servicio de seguridad del Cabildo de la Mezquita-Catedral de Córdoba recogió varias llamadas telefónicas con insultos y amenazas, y entre ellas, la de poner un artefacto explosivo en el monumento.

Inmediatamente, varios indicativos policiales fueron comisionados al lugar durante una hora, más o menos, se movilizaron diferentes unidades y servicios policiales con el fin de verificar los hechos y garantizar la seguridad de la ciudadanía. Tras realizar diversas gestiones, se determinó que se trataba de una falsa alarma.

Sin embargo, tras los hechos se emprendió una investigación desde Córdoba para localizar al 'falso terrorista', pudiendo constatar que, durante la tarde y noche de ese mismo día, se recibieron hasta una veintena llamadas amenazantes, todas ellas realizadas desde la misma línea telefónica.

Finalmente, el presunto autor ha sido localizado y detenido en Palencia capital, imputándosele un delito de desórdenes públicos y otro delito de odio por las manifestaciones racistas y xenófobas que vertió en sus amenazas.