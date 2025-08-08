Un detenido por llevarse sin pagar un carro lleno de embutido valorado en 405 euros de un establecimiento en Valladolid

La Policía Nacional detuvo en Valladolid, en la mañana de este miércoles, a un varón joven como presunto autor de un delito de hurto cometido el pasado 19 de julio en un establecimiento comercial situado en las inmediaciones del Hospital Universitario Río Hortega.

Según consta en la denuncia interpuesta por una trabajadora del establecimiento, los hechos ocurrieron a las 16.15 horas de ese día. La denunciante observó cómo accedían al local un hombre y una mujer jóvenes, quienes minutos después abandonaron el lugar apresuradamente. Uno de ellos empujaba un carro de compra que, al momento de entrar, se encontraba vacío y que posteriormente fue visto lleno de productos.

Un compañero de la denunciante intentó interceptarlos tras recibir el aviso, pero los sospechosos ya habían abandonado el lugar. Un testigo que se encontraba en el exterior confirmó haber visto a dos jóvenes corriendo con un carro de compra. El valor total de los productos sustraídos asciende a 405 euros, incluyendo 30 barras de salchichón ibérico (300 euros) y 15 chorizos (105 euros).

Dos días después, el 21 de julio, este mismo trabajador reconoció sin lugar a dudas a la pareja cuando accedieron nuevamente al local, esta vez acompañados de una menor. En esa ocasión, no se produjo ningún hurto. Los agentes iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y poder identificar a los autores de los mismos que habrían abandonado el lugar en un vehículo. Las gestiones dieron sus frutos y los agentes conseguían identificar plenamente a los presuntos autores.

Finalmente el varón fue localizado este miércoles y detenido como presunto autor de un delito de hurto, siendo puesto en libertad tras remitir al Juzgado competente el atestado policial. La mujer no ha sido localizada por lo que se ha dictado sobre ella una reclamación policial de búsqueda.