Detenido un joven por agredir y amenazar a un hombre que lo acogió en su casa «por razones humanitarias»

Un joven de 22 años ha sido detenido en Valladolid acusado de supuestamente agredir y amenazar con dos cuchillos a un hombre que lo había acogido en su vivienda por «razones humanitarias».

Al parecer, el denunciante conocía al agresor desde que este era niño y accedió hace cuatro meses a ofrecerle «alojamiento temporal», junto a su pareja, ante «la complicada situación que ambos atravesaban», según han informado este domingo desde la Subdelegación del Gobierno en Valladolid. Sin embargo, la convivencia se tornó «insostenible» debido al «comportamiento agresivo, negligente y violento del varón».

«No colaboraba en las tareas del hogar y reaccionaba con violencia ante cualquier reproche», han explicado las mismas fuentes. Los hechos ocurrieron la noche del 28 de agosto, alrededor de las 23:00 horas, el varón denunciado accedió al domicilio tras llamar al timbre, «como venía haciendo desde que perdió la llave del portal».

Al ser instado por el denunciante a recoger una copia nueva «reaccionó con mucha agresividad», hasta el punto que causó «destrozos en la vivienda» y profirió «amenazas» al propietario. Posteriormente, al parecer, irrumpió en la habitación del denunciante, «lo golpeó en el rostro y regresó minutos después con dos cuchillos, colocándolos sobre su cuello mientras lo empujaba contra la cama».

Durante el forcejeo, el sujeto «le gritaba amenazas de muerte». El denunciante logró salir del domicilio tras convencer al agresor de que estaba gravemente herido, con «una profunda herida sangrante en la muñeca izquierda». Se dirigió primero al Centro de Salud de La Pilarica, donde fue derivado al Hospital Clínico Universitario, y posteriormente ingresado en el Hospital Río Hortega para ser intervenido quirúrgicamente por lesiones maxilofaciales.

La Policía Nacional, tras recibir la denuncia el pasado 4 de septiembre, iniciaron gestiones para la identificación y localización del varón, quien finalmente fue detenido el 5 de septiembre a primera hora de la mañana. Una vez fue puesto a disposición judicial se decretó su libertad.