Detenido un hombre de 47 años con 55 kilos de cocaína en Rionegro del Puente (Zamora)

Foto de archivo de una detención de la Guardia Civil

La Guardia Civil de Benavente (Zamora) ha detenido a un hombre de 47 años que circulaba por la autovía A-52, a la altura del término municipal de Rionegro del Puente, con más de 55 kilos de cocaína.

El detenido, con domicilio en Galicia, fue identificado durante un servicio de vigilancia y control de la seguridad vial en el kilómetro 49 de la A-52 y ha dado positivo en la prueba de drogas por consumo de cocaína.

Al hacer un registro exhaustivo del vehículo, los agentes encontraron en el maletero dos maletas que contenían 47 paquetes plastificados, con un peso total de 55,270 kilos de cocaína, según han informado fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora.

Las diligencias instruidas se han puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puebla de Sanabria, que ha decretado el ingreso en prisión provisional sin fianza para el detenido.