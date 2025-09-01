Detenido ebrio, drogado y sin carnet tras una persecución en coche a gran velocidad por Salamanca

Ebrio, drogado y sin carnet de conducir, huía de la Policía Nacional un hombre al volante de un coche que protagonizó una persecución a gran velocidad por las calles de Salamanca. Ha sido detenido por un delito contra la seguridad del tráfico y otro de resistencia y desobediencia grave.

Según ha informado el Cuerpo este lunes, cuando el ahora detenido fue requerido por los agentes para que detuviese su vehículo, en lugar de ello se dio a la fuga haciendo caso omiso de las normas de circulación y conduciendo de manera temeraria.

Finalmente su vehículo se salió de la vía, por lo que el varón continuó su huida a pie, hasta que poco después se produjo su detención por parte de los agentes.

La Policía Nacional ha apuntado, en un comunicado recogido por Ical, que durante su huida el detenido puso en peligro la seguridad de terceras personas y de los agentes que le perseguían, al conducir de forma peligrosa y sin respetar las normas.

Además, el individuo carecía de permiso de conducción y dio positivo en posteriores pruebas de sustancias estupefacientes y alcohol. Los agentes también hallaron dentro del vehículo dos navajas, una con cachas de madera y otra con cachas metálicas.

Tras la realización de las pruebas, procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales antes de pasar a disposición del Juzgado en funciones de guardia de Salamanca.