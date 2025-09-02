Detenido después de acuchillar a otro hombre y romperle las gafas en una discusión en Ponferrada

Después de agredir a su oponente en una discusión frente a un bar en la calle Mateo Garza de Ponferrada, un hombre ha sido detenido en el mismo centro de salud al que había acudido su víctima, por el que, muy alterado, se paseaba amedrentando a otras personas y con sangre en el brazo. Según los hechos recogidos por el atestado policial, no se habría contentado con romper las gafas a su víctima, si no que también la habría herido con una navaja.

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ponferrada, en colaboración con la Policía Municipal, lo arrestaron así el pasado sábado por un delito de lesiones con arma blanca.

La intervención se inició alrededor de las 21:30 horas, cuando las salas operativas de ambos cuerpos recibieron varias llamadas alertando de una pelea en las inmediaciones de un establecimiento hostelero, en la que una persona había resultado acuchillada.

A la llegada de las patrullas, testigos y empleados del local informaron de que «una discusión entre dos individuos había derivado en una agresión». Uno de ellos, tras golpear con puñetazos a la víctima y romperle las gafas, continuó con el ataque a punta de navaja, provocándole heridas sangrantes antes de abandonar el lugar.

Poco más tarde, los agentes recibieron un nuevo aviso, pero del centro de salud Ponferrada II (calle Río Tuerto): allí estaba la víctima, que se había desplazado para recibir asistencia médica. Pero también estaba el presunto agresor, «en actitud muy alterada y amenazando a otras personas». Con manchas de sangre en la mano y el brazo derecho, los testigos lo identificaron de inmediato como autor de la agresión.

El detenido no moderó su actitud a pesar de la intervención de los agentes y durante su traslado a dependencias policiales, mostró una actitud violenta «llegando a causar daños en el vehículo policial», apostilla la nota.

Una vez finalizadas las diligencias, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Ponferrada, que decretó su puesta en libertad a la espera de juicio, imponiéndole una orden de alejamiento de 200 metros respecto de la víctima.

De forma complementaria, los agentes revisaron la zona de la pelea y el centro de salud, tomaron declaraciones y realizaron reconocimientos fotográficos con el objetivo de localizar el arma utilizada.