Detenido por cultivar 32 plantas de marihuana en el interior de una vivienda

Israel retrasa la entrada en vigor del acuerdo a la aprobación del gabinete, que se reunirá a las 17.00 horas
En el domicilio, localizado en Villamañán (León), se encontraron plantas en avanzado estado de crecimiento, con los cogollos «en su punto álgido de recolección» así como productos fitosanitarios

Plantas de marihuana incautadas por la Guardia Civil en Villamañán (León) GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil ha detenido en la localidad leonesa de Villamañán a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública por el cultivo de 32 plantas de marihuana en el interior de una vivienda.

Según fuentes del Instituto Armado, tras ... varios meses de investigación, se consiguió determinar mediante indicios suficientes la presencia de una plantación ilegal en el interior de una vivienda.

