Detenido por cultivar 32 plantas de marihuana en el interior de una vivienda

La Guardia Civil ha detenido en la localidad leonesa de Villamañán a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública por el cultivo de 32 plantas de marihuana en el interior de una vivienda.

Según fuentes del Instituto Armado, tras ... varios meses de investigación, se consiguió determinar mediante indicios suficientes la presencia de una plantación ilegal en el interior de una vivienda.

Por este motivo, la Autoridad Judicial autorizó la correspondiente orden de entrada y registro, donde se localizaron las plantas en avanzado estado de crecimiento, con los cogollos en su punto álgido de recolección, así como material para el cultivo, fitosanitarios y otros elementos para la producción,. El detenido y el material intervenido fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de León.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión