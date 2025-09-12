Detenido por apropiarse de 22.500 euros de un joven vulnerable al que había acogido

Efectivos de la Guardia Civil han detenido a una persona que acogió a un joven en situación de vulnerabilidad, se quedó con el dinero que enviaban sus padres para mantenerle, pidió un crédito a nombre del chico y además no pagaba el alquiler de la vivienda en la que residían en Zaratán (Valladolid).

La investigación se inició a finales del pasado mes de marzo tras la denuncia interpuesta por los padres de la víctima, ya mayor de edad, en el puesto de la Guardia Civil de Almansa (Albacete), han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

En la denuncia informaban que estaban realizando envíos periódicos de dinero en concepto de manutención a una persona que había acogido en su casa a su hijo, en situación de vulnerabilidad, en la localidad de Zaratán.

Ante los hechos denunciados, se dio inicio a la denominada Operación Almansa. Fruto de las gestiones, se pudo constatar que los fondos enviados no se destinaron al cuidado del joven, y que además se había solicitado un crédito a su nombre por parte de la persona que lo acogía. Asimismo, se verificó el lanzamiento de la vivienda por impago del alquiler, acumulando un perjuicio económico total de 22.500 euros.

Como resultado de la investigación, se procedió a la detención del presunto autor por un delito de apropiación indebida y se remitieron las diligencias al juzgado de guardia de Valladolid.