Detenido el alcalde de un pueblo de Segovia por la agresión a su mujer

Se trata de Julio César Sánchez, de Vox, el primer edil de Villacastín; ha sido puesto en libertad tras pasar la noche en comisaría

El alcalde de la localidad segoviana de Villacastín, Julio César Sánchez, de Vox, ha sido detenido por la presunta agresión a su mujer, lo que fue visto por un policía nacional de paisano que intervino para separar al presunto agresor y a la víctima.

Según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno de Segovia, el pasado sábado se registró una agresión a una mujer, por parte de su marido, en un municipio de Ávila cercano a Villacastín. Esta pudo ser detenida por la intervención de un policía nacional de paisano, que presenció el acto y logró separar al agresor de la víctima.

Al identificarse como policía, el agresor también agredió al funcionario, que pudo defenderse y evitar daños sobre su persona.

El agresor se personó en la comandancia de la Guardia Civil de Ávila. Allí relató lo ocurrido y fue detenido. Posteriormente, fue puesto en libertad al pasar la noche en la comisaría.

