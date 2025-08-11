Detenida en Salamanca por abalanzarse contra su expareja a cuchilladas por deberle cien euros El varón habría sufrido cortes en el hombro y el abdomen

Policía Nacional ha detenido a una mujer por lesiones con arma blanca a su expareja. Fue detenida tras abalanzarse contra el hombre con un arma blanca, en la calle y por la noche. Fruto de la agresión el varón sufrió cortes en un hombro y en el abdomen.

Policía Nacional recibió llamada y se personó en el lugar comprobando los hechos. La autora de los hechos ya no se encontraba en el lugar, pues había abandonado el lugar precipitadamente. No obstante, la mujer pudo ser detenida, no constándole antecedentes previos, recoge la nota policial.

La víctima fue atendida por una ambulancia siendo posteriormente trasladada al hospital dada la naturaleza de las lesiones recibidas.

Según ha podido saber la policía tras la denuncia de los hechos, la agresión podría venir derivada de una deuda que el varón aún mantenía con ella de cien euros. Este también relató que en días anteriores a la agresión la mujer ya le había amenazado, y le había dado alguna bofetada, llegando incluso a quitarle un móvil, que le arrebató cuando se encontraba en la terraza de un bar.

Tras realizarse todas las gestiones documentales oportunas, se ha dado cuenta al Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca mediante la remisión de las diligencias tramitadas, pasando la detenida a disposición de su titular.