Detenida por obtener mediante amenazas más de 11.000 euros de un varón con una discapacidad del 65%

La Policía Nacional ha detenido en el barrio de La Rondilla de Valladolid a una mujer como presunta autora de un delito de coacciones y otro de allanamiento de morada.

Según la comunicación recibida la mañana del 8 de agosto, una mujer que había sido denunciada el día anterior por amenazas se encontraba nuevamente en el lugar, presuntamente solicitando dinero. A su llegada, los agentes observaron a una mujer en la vía pública conversando con un varón que se hallaba asomado a la ventana de una vivienda. Los funcionarios pudieron escuchar cómo el varón le decía a la mujer: «Déjame en paz».

Al ser preguntados por los agentes, la mujer negó haber requerido presencia policial y afirmó que no ocurría nada. En ese momento, se asomó a la misma ventana una mujer que manifestó ser la requirente del servicio. Esta persona, hermana del varón, explicó que la mujer que estaba en la calle había sido denunciada el día anterior por amenazar a su hermano para obtener dinero.

Los agentes comprobaron la denuncia interpuesta en la Comisaría Provincial de Valladolid el 7 de agosto, que recogía que el varón, quien tiene una discapacidad reconocida del 65%, había sido víctima de una serie de hechos que se habían prolongado durante aproximadamente un mes. Todo comenzó el pasado 4 de julio, cuando esta mujer, conocida de la infancia pero con la que no mantenía contacto reciente, se presentó en las inmediaciones de su domicilio alegando haber olvidado las llaves dentro de su casa y solicitando dinero para llamar a un cerrajero y la víctima accedió a prestarle 100 euros.

Desde entonces, la mujer habría continuado solicitando dinero de forma insistente, utilizando diversas excusas -como emergencias familiares- y recurriendo a presiones verbales, gritos y amenazas. En una ocasión, logró permanecer sola en el domicilio de la víctima durante varias horas, tras lo cual el varón notó la desaparición de algunas pertenencias menores, como colonias, sospechando que la mujer pudo haber sustraído un juego de llaves que él guardaba en un cajón.

La mujer le exigía dinero alegando tener en su poder un vídeo de contenido sexual, y que debido al miedo generado por estas amenazas, había llegado a entregarle un total de 11.415,10 euros. También se indicó que la mujer accedía al domicilio sin consentimiento y se negaba a abandonarlo hasta recibir dinero. Los agentes se entrevistaron con la mujer en la vía pública, quien reconoció haber acudido al lugar para pedir dinero, admitiendo que no era la primera vez que lo hacía, aunque desconocía las cantidades entregadas.

Ante los hechos manifestados y la existencia de denuncia previa, los agentes procedieron a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de coacciones y otro de allanamiento de morada. La mujer ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial que ha determinado su libertad a la espera, en su caso, del correspondiente juicio.