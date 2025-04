Desbroces, colmenas protegidas y árboles frutales para mantener a los osos en el monte

Convivir con los osos, ese es el desafío que aborda el programa LIFE en los nueve municipios con mayor densidad de estos plantígrados en España: tres en León –Villablino, Palacios del Sil y Páramo del Sil– y seis más asturianos (Ibias, Somiedo, Belmonte ... de Miranda, Proaza, Cangas del Narcea y Degaña). Este diciembre los ayuntamientos se han sentado con la Junta y la Fundación del Oso Pardo para evaluar los avances y continuar con esta estrategia de Coexistencia entre Humanos y Osos cofinanciada por la Unión Europea, que de momento tiene 2027 como horizonte.

Se trata de cuidar de una especie que, si bien se aleja de la extinción –se registraron 370 ejemplares en la cordillera Cantábrica en 2020– sigue en peligro, pero que no deja de ser salvaje. La puede tomar con colmenas o cultivos y no debe familiarizarse demasiado con sus vecinos humanos. De modo que hay que evitar que tenga a su alcance 'comida fácil' y también sustos al estilo de los que lamentaban los habitantes de Palacios en el verano de 2023 a cuenta de 'Lechuguina'. Llamaron así a una osa con debilidad por este vegetal que la robaba de sus huertos, con las consecuentes pérdidas económicas... y también de visitantes, aseguraban. No hacía tanto que otro animal se había atrevido a bajar hasta Ponferrada, el año anterior.

Reunión para hacer balance entre los ayuntamientos, la Junta y la Fundación Oso Pardo. JCYL

Ante ello, según informa la Junta en un comunicado de prensa, se han plantado 50.000 árboles frutales lejos de las casas para complementar la comida que ya ofrece el monte a los animales o se ha puesto el acento en proteger bienes humanos como colmenares o depósitos de pienso, además de desbrozar perímetros de seguridad en núcleos habitados o caminos para dificultar encuentros y prevenir incendios.

«Ahora mismo se están iniciando los trámites y las adjudicaciones para hacer algo que siempre hemos pretendido desde el Ayuntamiento de Palacios del Sil, que es hacer unas bandas de seguridad en torno a los núcleos urbanos y un desbroce perimetral para intentar que el oso deje de entrar», detalló el alcalde del municipio, Roberto Fernández, en declaraciones a Ical.

Cubrecontenedores en pruebas

La Junta añade que este proyecto refuerza otras acciones llevadas a cabo desde la administración, como el plan de captura y radiomarcaje de oso pardo que se desarrolla desde 2021, las líneas de ayudas a la prevención y compensación de daños y la aplicación de medidas del protocolo de intervención para evitar la habituación de osos con equipos especializados. Además, dentro de LIFE, la autoridad autonómica realiza «una prueba piloto de cubrecontenedores de basura 'antiosos', ya que esta es una de las principales fuentes de atracción a los entornos humanizados».

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 4.200.000 euros, con el 75 % financiado por la UE.