Desbandada de concejales de Ciudadanos en Salamanca hacia el proyecto político de Clemente

Quince ediles de varios municipios abandonan la formación para apoyar Nueve Castilla y León

Silvia Clemente deja el PP y su cargo como presidenta de las Cortes

Silvia Clemente en la presentación de Nueve Castilla y León en Salamanca, el pasado julio
Silvia Clemente en la presentación de Nueve Castilla y León en Salamanca, el pasado julio Ical

ABC

Salamanca

Los concejales de Doñinos y Carbajosa de la Sagrada por Ciudadanos, Manuel Hernández y Jesús Luis de San Antonio, han anunciado este jueves su marcha del partido para integrarse en el proyecto de Nueve Castilla y León -liderado por Silvia Clemente, expresidenta de las Cortes ... de Castilla y León con el PP- como ediles no adscritos, un movimiento al que se sumará «una quincena más» de representantes municipales de la provincia. Entre ellos, figuran los de localidades como Aldeatejada, Monterrubio de la Armuña, La Bastida, Guijo de Ávila, Narros de Matalayegua, Pelabravo, Sardón de los Frailes y Barbalos.

