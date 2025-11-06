Desbandada de concejales de Ciudadanos en Salamanca hacia el proyecto político de Clemente

Los concejales de Doñinos y Carbajosa de la Sagrada por Ciudadanos, Manuel Hernández y Jesús Luis de San Antonio, han anunciado este jueves su marcha del partido para integrarse en el proyecto de Nueve Castilla y León -liderado por Silvia Clemente, expresidenta de las Cortes ... de Castilla y León con el PP- como ediles no adscritos, un movimiento al que se sumará «una quincena más» de representantes municipales de la provincia. Entre ellos, figuran los de localidades como Aldeatejada, Monterrubio de la Armuña, La Bastida, Guijo de Ávila, Narros de Matalayegua, Pelabravo, Sardón de los Frailes y Barbalos.

Manuel Hernández y Jesús Luis de San Antonio han asegurado que trabajan ya en la preparación de las elecciones autonómicas de marzo y, posteriormente, en las municipales de 2027 bajo la enseña de la también exconsejera. «Vamos a empezar a trabajar desde ya para preparar las elecciones de marzo a la Junta y, una vez que pasemos esas elecciones, sea el resultado que sea, trabajaremos para preparar las elecciones municipales de 2027», ha afirmado De San Antonio, recoge Ical.

El nuevo proyecto, impulsado en Salamanca por Chabela de la Torre, exvicepresidenta económica de la Diputación y exconcejal en Santa Marta de Tormes, ha sido valorado por los ediles como una plataforma capaz de ofrecer una alternativa política real en la provincia. «Todos sabéis que es conocedora, que tiene un gran historial político, una imagen inmejorable y que conoce la provincia como nadie», ha destacado Jesús Luis de San Antonio sobre De la Torre.

Respecto a otros cargos municipales de Ciudadanos que actualmente forman parte de gobiernos locales en municipios como Villares de la Reina, Alba de Tormes, San Cristóbal de la Cuesta o Vitigudino, ha reconocido que «no pueden dar ese paso en este momento», si bien confía en que lo hagan «en el futuro» y que comparten «esa ilusión y esa idea».

«Esta es una decisión importante que hemos tomado desde la reflexión, la responsabilidad y el compromiso con Salamanca y con Castilla y León», han señalado a las puertas de la Diputación de Salamanca. Hernández ha recordado que el proyecto de Ciudadanos generó «en su momento una gran ilusión» y representó «una alternativa real moderada y centrada en la defensa de los ciudadanos frente a los viejos esquemas de la política tradicional», aunque ha admitido que la situación actual es distinta.

«Ciudadanos atraviesa un momento en el que su presencia institucional y su capacidad de influencia son prácticamente inexistentes», ha lamentado, explicando que este paso lo dan «con pesar, pero también con claridad» para «seguir trabajando por Salamanca y por Castilla y León».

Por su parte, Jesús Luis de San Antonio ha defendido que la Comunidad necesita «una alternativa que escuche, que aporte y que se deje de enfrentamientos y divisiones continuamente». «Yo creo que estamos viendo en todas las instituciones nacionales, y también de la región, que se están convirtiendo en circos y hay que cambiar todo eso», ha añadido, insistiendo en que «la sociedad civil se merece que se le escuche y que se resuelvan los problemas del día a día».