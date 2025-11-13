Suscribete a
ABC Premium

Desarticulan a un grupo criminal autor de robos con violencia en León

Se han decomisado unos 1000 gramos de cocaína y desactivado tres focos de comercio de drogas

Los animalistas llaman a la movilización contra el Toro Jubilo: «Medinaceli será el nuevo Tordesillas»

Equipo de la Guardia Civil
Equipo de la Guardia Civil Guardia civil

M.S.B.

Valladolid

Un grupo organizado dedicado al tráfico de cocaína y marihuana y la comisión de robos con violencia e intimidación ha sido desarticulado en la ciudad de León. Con esta detención ha finalizado la denominada operación 'Peña Pinta', iniciada a principios de ... julio y llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de León.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app