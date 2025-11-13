Desarticulan a un grupo criminal autor de robos con violencia en León

Un grupo organizado dedicado al tráfico de cocaína y marihuana y la comisión de robos con violencia e intimidación ha sido desarticulado en la ciudad de León. Con esta detención ha finalizado la denominada operación 'Peña Pinta', iniciada a principios de ... julio y llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de León.

El desarrollo de la investigación condujo a la detención de tres personas, dos varones y una mujer. Después de diversos registros en viviendas y lugares cerrados, se recogieron varias sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos móviles y tarjetas de telefonía, así como a una gran variedad de objetos propios de estas tipologías delictivas, por ejemplo las balanzas de precisión «tanitas» para el pesaje previo al menudeo de la sustancias estupefacientes aprehendidas en los puntos de venta. En este sentido, se han desactivado tres focos de comercio de drogas en los tres domicilios registrados.

Objetos incautados Guardia civil

Además, se han esclarecido un delito de robo con violencia e intimidación y un delito de lesiones dado que, los detenidos usaban métodos violentos para el control de sus actividades o para el cobro de deudas. Este grupo criminal utilizaba uno de los domicilios como «guardería» de la sustancia, donde el principal cabecilla vendía o suministraba a sus subalternos para que estos la menudearan en la calle a los clientes finales.

Resultado de la operación

La explotación de esta operación, arroja unos resultados de, además de las personas detenidas, el decomiso de unos 1000 gramos de cocaína, sustancia que se encontraba en diferentes paquetes, desde parte de un paquete típico de kilo, a pequeñas dosis de sustancia preparadas para su venta (pollos), 7000 euros en billetes de diferente valor facial, una pistola simulada y evidencias probatorias de delitos de robo con violencia.

Este grupo criminal siempre ha estado activo en el tráfico de cocaína en León, como constatan sus antecedentes. Tras meses de investigación, en la mañana del martes, día 11 de noviembre, se estableció un importante dispositivo policial con el apoyo de la USECIC y Unidades Caninas de la Comandancia de León para efectuar la detención de los integrantes de este grupo y la realización de diferentes entradas y registros.

Cocaína encontrada Guardia civil

La investigación continúa abierta por si pudiera haber más personas relacionadas con el hecho delictivo y no se descartan nuevas detenciones.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de León.

La Guardia Civil de León ha reafirmado «su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad ciudadana», destacando «la eficacia de la cooperación entre distintas unidades para el esclarecimiento de delitos complejos y la erradicación de actividades delictivas en la provincia».