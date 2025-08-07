Desalojados una veintena de vecinos de un bloque de Bembibre a causa de un incendio en una vivienda

Una imagen de archivo de un camión de bomberos del Ayuntamiento de León

Una veintena de vecinos han sido desalojados en la madrugada de este jueves a causa de un incendio originado en una vivienda de un bloque de cinco plantas en la calle Comendador Saldaña, en la localidad leonesa de Bembibre, aunque no se registraron daños humanos, según fuentes consultadas por Ical.

Varias personas se pusieron en contacto con el Servicio de Emergencias 1-1-2 en torno a las 00.27 horas para alertar del fuego, por lo que al lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local de Bembibre y a los Bomberos de Ponferrada.

Noticia Relacionada Catorce hospitalizados, entre ellos ocho menores, por el incendio de un patinete eléctrico en una vivienda ABC El fuego se ha registrado en la localidad de Dueñas (Palencia) durante la madrugada de este martes

Todas las viviendas del bloque fueron desalojadas mientras se desarrollaron las tareas de extinción, aunque los vecinos pudieron regresar a sus hogares a la conclusión del siniestro, excepto la inquilina de la vivienda afectada por el incendio.