Denunciado tras matar a una vaquilla que atropelló brutalmente con su quad en un festejo de Valladolid

El Partido Animalista PACMA ha denunciado la muerte de una vaquilla durante un encierro campero celebrado este viernes en Bolaños de Campos (Valladolid), tras ser atropellada por un quad que participaba en el festejo. Desde la formación política exigen una investigación exhaustiva y la depuración de responsabilidades por lo sucedido.

Desde la formación recuerdan que en el año 2018 ya ocurrió un accidente idéntico en el mismo municipio, cuando otra vaquilla murió tras ser arrollada también por un vehículo durante un encierro. «Siete años después, el patrón se repite, demostrando que no se han tomado medidas para proteger a los animales«, señalan en un comunicado.

En el mismo sentencian que este nuevo atropello refleja «falta de control, supervisión y seguridad» en los festejos taurinos por parte del Ayuntamiento de Bolaños de Campos, donde se pone en riesgo tanto a los animales como a los propios participantes y asistentes. «Es incomprensible que las administraciones sigan mirando hacia otro lado mientras se financian y permiten espectáculos donde los animales son tratados como muñecos y expuestos a un sufrimiento extremo», denuncian.

Explican también que desde PACMA, que se encuentra estudiando acciones legales por lo ocurrido, insisten en que tanto la Junta de Castilla y León (responsable de la autorización de cada vehículo participante) como la Guardia Civil deben «abrir una investigación inmediata, esclarecer las circunstancias del atropello y determinar los incumplimientos normativos o negligencias« que existieron por parte de los organizadores y el propio Consistorio. Además, reclaman que »se revise de manera urgente la autorización de estos eventos y se sancione a los responsables«, abogando por la prohibición definitiva de este tipo de tradiciones.

«El maltrato animal no puede seguir amparándose bajo la excusa de la tradición. Este nuevo atropello en Bolaños de Campos demuestra que los festejos taurinos son incompatibles con la evolución social», concluyen desde el partido.

Según detalla en su edición web El Norte de Castilla, el presunto autor del brutal atropello se trata de un hombre de 39 años que ha sido identificado y denunciado por un presunto delito de maltrato animal. De acuerdo con lo detallado por la Subdelegación del Gobierno a este medio, el hombre se dio a la fuga tras matar al animal durante el encierro, celebrado en la tarde de ayer, viernes. En el lugar de los hechos, el varón se abalanzó con su quad contra el animal, acabando en el acto con la vida de este para después huir del lugar mientras era increpado por vecinos de la localidad. Más tarde, fue localizado por el Seprona de la Guardia Civil.