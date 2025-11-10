Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día:
Escucha las noticias de este lunes 10 de noviembre

Delibes, un abuelo «protector», que «nos insistió en que fuésemos buenas personas»

Su nieto Germán Delibes recoge en un libro que presenta en Valladolid el perfil más «familiar» del autor

Su mecedora, su querida biblioteca, su austero dormitorio... así es la Casa Museo de Miguel Delibes

Germán Delibes, nieto del escritor, con el libro de dedicado a su abuelo
Germán Delibes, nieto del escritor, con el libro de dedicado a su abuelo RUBÉN ORTEGA
Henar Díaz

Henar Díaz

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Algo antes de 2020, haciendo limpieza en el trastero, Germán Delibes Caballero encontró «un par de folios escritos» con anécdotas de algunos días de caza que había compartido con su abuelo Miguel Delibes (Valladolid, 1920-2010). «Eran de cuando tenía 19 ó 20 años ... y estaban mal redactadas», así que se dedicó a reescribirlas y eso le dio pie a pensar: ¿Por qué no hacer un ejercicio de memoria e intentar aglutinar todas aquellas vivencias que habían compartido? Esa recopilación ha quedado plasmada en el libro 'El abuelo Delibes' (Destino, 2025), que el próximo jueves se presentará en el Círculo de Recreo de Valladolid.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app