Delibes, un abuelo «protector», que «nos insistió en que fuésemos buenas personas»

Algo antes de 2020, haciendo limpieza en el trastero, Germán Delibes Caballero encontró «un par de folios escritos» con anécdotas de algunos días de caza que había compartido con su abuelo Miguel Delibes (Valladolid, 1920-2010). «Eran de cuando tenía 19 ó 20 años ... y estaban mal redactadas», así que se dedicó a reescribirlas y eso le dio pie a pensar: ¿Por qué no hacer un ejercicio de memoria e intentar aglutinar todas aquellas vivencias que habían compartido? Esa recopilación ha quedado plasmada en el libro 'El abuelo Delibes' (Destino, 2025), que el próximo jueves se presentará en el Círculo de Recreo de Valladolid.

Cuenta Delibes Caballero, el segundo de los nietos del novelista vallisoletano, que nunca quiso hacer algo demasiado 'subjetivo', y de ahí que enseguida echara mano de sus primos, «sobre todo, de los mayores, que fuimos los que convivimos más con él, aunque también quería que los pequeños me contasen como vivieron al Abuelo».

A través de 14 capítulos, va descubriendo al Delibes familiar, «más cercano y cariñoso» e incluso «ocurrente y gracioso». Quizá «la imagen» que se tiene de él es la de «un castellano recio, un poco huraño, serio, que le gustaba poco la exposición pública, pero dentro del ámbito familiar mostraba esa cara mucho más afable. ¡Aunque sus enfados tenía!» y echaba sus «broncas pertinentes». No obstante, también recuerda Germán en el libro que era de los que tomaba partido por sus nietos cuando creía que debía hacerlo.

Como aquel día en que el primo Can encajó un avión de juguete en el balcón de la tienda de los Peña, en el municipio burgalés de Sedano, y el dueño dijo que allí no estaba. No tuvieron otra ocurrencia que escribir en la carretera con un chorro de agua para que lo viera el propietario: «Sátur, cabrón, devuélveme el avión». Cuando se enteró la madre de su primo se llevaron una buena reprimenda, pero «el abuelo tomó partido por sus nietos y prohibió que se volviese a comprar en Sátur».

Otra de las anécdotas hacen referencia a cuando toda la familia se reunía en el salón de La Casona para ver las exhibiciones de Miguel Indurain en el Tour. «Son momentos que tenemos bien frescos, sobre todo por los gritos y vítores que se oían para animar al corredor navarro». No están todas las curiosidades, «siempre hay alguna que hay que guardarse», contesta riendo.

Momentos felices y duros

Son los capítulos dedicados a la caza, la bici, el tenis, la relación con La Casona, el Premio Cervantes, los regalos o la correspondencia los que recogen los tiempos más felices. También los hay más duros, como los que hacen referencia al 'cambio', tras pasar Miguel Delibes por el quirófano, o a la 'ausencia': «En los últimos doce años comprobamos cómo se fue apagando poco a poco, dejó de salir a cazar, no jugaba al tenis...». Dice Germán que depende del momento al que mirase lo hacía con «más o menos nostalgia», pero siempre por encima ha estado un sentimiento de «alegría» por recordarle.

Los capítulos están plasmados en el mismo orden que los escribió. Dice que «la correlación» que hay entre unos y otros, en principio no planificada, le «sorprendió» cuando puso el punto y final. «Hablan de cosas diferentes», pero entre ellos existen «conexiones», y casi todos confluyen en Sedano y su paisaje. «Era el lugar de vacaciones donde todos íbamos a disfrutar, incluido él, aunque gran parte del verano lo dedicase a escribir, pero allí jugaba al tenis, montaba en bicicleta, daba sus paseos con los perros, salía a cazar... No dejaba de ser el lugar donde se sentía cómodo y donde podía disfrutar de sus pasiones con su familia».

A lo largo del libro, Delibes Caballero reconoce en varias ocasiones que disfrutaron de un abuelo «atípico», pero si tuviera que destacar una cualidad por encima de todas sería, sin duda, que fue una persona «protectora» que «hizo mucho hincapié en que fuésemos buenas personas y que debíamos ir siempre con la verdad por delante. Él era un tipo noble y esa nobleza intentó transmitirla». También, añade, «fue la piedra angular sobre la que giraba toda la familia. Era el que nos mantenía unidos y tiene gran parte de la culpa de que así sigamos 15 años después».

No sabe si 'el Abuelo' le hubiera dado el visto bueno al libro, pero de lo que sí está seguro es que «lo he hecho con todo el respeto y cariño» porque «creo que es necesario que la gente conociese que había un Delibes familiar detrás del escritor».