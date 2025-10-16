Suscribete a
Declaran culpable al exnovio de la enfermera vallisoletana asesinada en Bruselas

César Arribas, que confesó haberle asestado 153 puñaladas a Teresa Rodríguez, ha leído una carta de arrepentimiento dirigida a la famila de la víctima

Una exposición llega al Parlamento Europeo para recordar a Teresa, la vallisoletana asesinada en Bruselas

La vallisoletana Teresa Rodríguez, asesinada en 2022 en Bruselas
La vallisoletana Teresa Rodríguez, asesinada en 2022 en Bruselas abc

El ex guardia civil César Arribas Calvo ha sido declarado culpable del asesinato con premeditación de su expareja, Teresa Rodríguez Llamazares, como consta en el fallo leído este jueves por el jurado popular del Tribunal Penal de Bruselas.

Los hechos se remontan a la ... mañana del 27 de octubre de 2022, cuando el agresor subió al apartamento de la joven en Bruselas con la excusa de buscar unos carnets olvidados días antes y asestó a la víctima, de 23 años, más de 150 puñaladas hasta causarle la muerte.

