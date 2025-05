El próximo 23 de julio probablemente habrá un cambio de Gobierno. Leyes fallidas, mentiras o la reinstauración de la inquisición en pleno siglo XXI son algunas de las evidencias que los españoles llevarán cargadas a la espalda cuando acudan a votar.

La papeleta, sin embargo, ... servirá para cambiar bien poco. Los estertores del régimen reparten estos días cargos en la administración de Justicia y convierten a periodistas en funcionarios que a partir de ahora pondrán voz a instituciones publicas y culturales de referencia. Por si la funcionarización fuera poco, los artistas elevados al Olimpo de los dioses de la opinión también están decididos a base de horas de televisión pública y producciones subvencionadas. Ellos seguirán decidiendo sobre lo que se debe y se puede pensar en este país independientemente de lo que piensen los que viven en él.

Felipe González hizo lo mismo y de aquella marea capitaneada por los herederos de Suresnes todavía quedan algunos sin jubilarse siempre paradójicamente con cargo de «alto representante» o similar, es lo que tienen las puertas giratorias. La estructura ideológica infiltrada en los órganos de poder no cambiará con la salida de Irene Montero. Llegará Feijóo, o no, y cambiará leyes y montará broncas pero de nada servirá porque los niños seguirán aprobando sin estudiar porque alguien les aprobará y seguirá sin poderse decir que para ser feliz no hace falta exponer las gónadas en un escaparate.

Noticia Relacionada vía pulchritudinis Mayoría social David Frontela

Eso lo sabe el presidente del Gobierno y por eso nos quiere dejar tatuado, como la grasa entreverada en el jamón, a quién tendremos que obedecer a partir de ahora cada uno de los ciudadanos aunque él se vaya. Porque el poderoso heredero que nos mandará ya no tendrá ni chequera ni votos sino el poder de, como decía Pablo Iglesias, las alcantarillas del Estado.

Cabría pensar con serenidad en la diferencia entre gobernar o dar un golpe de estado a través de una libertad cercenada no por la legítima ideología de un partido en el Gobierno sino por lo poco que deja de libre albedrío a la sociedad que sobrevivirá tras su marcha. Que los ricos tenían dinero y mandaban ya lo sabíamos pero que, a partir de ahora, Sánchez se vaya a acostar con nosotros cada noche ahora a mí también me quita el sueño.