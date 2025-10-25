Suscribete a
via pulchritudinis

Periodismo silencioso

Ayala se colocaba tras el barullo y los codazos de las fotos para rumiar, como solo él sabía hacer, ese titular que a ustedes les daría tranquilidad

'EsperanZa'

Golpeando a Delibes

HERAS
David Frontela

David Frontela

Hace muchos años escuché a un periodista argumentarle a una joven becaria que lo importante en este oficio no es lo que se cobra sino que «cuando vas por la calle, el alcalde se te cuadra». Aquella argucia no pretendía más que ahorrar unos euros ... a la empresa y subir el bonus del directivo y ya de paso demostrar que en este santo oficio nuestro, a veces, olvidamos que nosotros hemos de ser lo último, el mediador imprescindible entre la actualidad y el lector. Nada más que eso, un canal, una herramienta alejada de los focos, del personalismo o del protagonismo pese a lo trascendente de una profesión de la que, por mucho que lo pretendan, no puede prescindir una democracia real. Nunca debiera importar si se lleva el pelo largo o corto, corbata o pantuflas. Lo verdaderamente importante es que cuando vemos una vaca nos acerquemos a ella tanto como para que de una patada nos mande al otro barrio y, después, contarles a todos ustedes cómo es esa vaca desde la honradez, sin sesgos, con una, al menos, pretendida objetividad. Ese es nuestro compromiso ético y deontológico.

