Hace muchos años escuché a un periodista argumentarle a una joven becaria que lo importante en este oficio no es lo que se cobra sino que «cuando vas por la calle, el alcalde se te cuadra». Aquella argucia no pretendía más que ahorrar unos euros ... a la empresa y subir el bonus del directivo y ya de paso demostrar que en este santo oficio nuestro, a veces, olvidamos que nosotros hemos de ser lo último, el mediador imprescindible entre la actualidad y el lector. Nada más que eso, un canal, una herramienta alejada de los focos, del personalismo o del protagonismo pese a lo trascendente de una profesión de la que, por mucho que lo pretendan, no puede prescindir una democracia real. Nunca debiera importar si se lleva el pelo largo o corto, corbata o pantuflas. Lo verdaderamente importante es que cuando vemos una vaca nos acerquemos a ella tanto como para que de una patada nos mande al otro barrio y, después, contarles a todos ustedes cómo es esa vaca desde la honradez, sin sesgos, con una, al menos, pretendida objetividad. Ese es nuestro compromiso ético y deontológico.

Esto es fácil de escribir en una columna de un periódico tan excepcionalmente libre como el que tienen entre las manos, donde la libertad de opinión prima y nunca te dicen que lo importante es que se te cuadre el alcalde sino que el lector se sienta seguro porque está leyendo el ABC. Sencillo es también dictando una clase a los futuros periodistas de nuestro país pero, no nos engañemos, el colorín y el ego son muy difíciles de esquivar en estos tiempos que corren. Noticia Relacionada VÍA PULCHRITUDINIS La voz silenciosa David Frontela Ustedes y todos los que amamos este oficio esta semana hemos visto en las páginas de este diario la imagen de alguien a quien probablemente no conocieran. Era la foto o el retrato a lápiz de nuestro delegado en Castilla y León, José María Ayala. Ayala, como sigue guardado en mi agenda, nunca se ponía en las fotos porque sabía que su lugar era esa privilegiada atalaya que tenemos los periodistas cuando vamos a un acto público. Ayala se colocaba tras el barullo y los codazos de las fotos para rumiar, como solo él sabía hacer, ese titular que a ustedes les daría tranquilidad porque estaba compuesto desde la distancia justa. Una distancia a la que la patada de una vaca te puede matar pero sin necesidad de ordeñarla que eso no es cosa de periodistas. Se ha ido un grande del periodismo mucho antes de lo debido y habiendo cumplido con la máxima de haberlo contado todo como Dios manda sin necesidad de hacer ruido. Esta semana él ha sido protagonista por derecho propio porque su silencio, su anonimato de años ejerciendo periodismo de verdad merecen nuestro reconocimiento y que su foto, aunque él no quisiera, ocupara las páginas de su periódico.

