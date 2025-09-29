Suscribete a
Las noticias de ABC: El PP estudia el adelanto electoral en varias Comunidades Autónomas
La Aemet lanza un aviso especial en España por fuertes lluvias e inundaciones

Dar lustre a 'joyas' del arte para que Las Edades lleven «esperanza»

Junto a imagineros como Gregorio Fernández o Alejo de Vahía, en su regreso a Zamora la Fundación reunirá a «autores inéditos» en sus proyectos expositivos. En el taller trabajan estos días a contrarreloj en la puesta a punto de las obras

Alba Zarandona retoca un Santiago peregrino que viajará a Zamora
Henar Díaz

Valladolid

«Para una apasionada del arte como yo, tener el privilegio de trabajar en una obra de Gregorio Fernández o Alejo de Vahía es como meterte en las páginas de un libro para hacer un viaje al estilo de Julio Verne pero hacia atrás», dice ... Pilar Bombín, restauradora de la Fundación Las Edades del Hombre mientras trabaja en una talla bastante deteriorada procedente de la Iglesia de Santa María del Castillo de Cervera de Pisuerga (Palencia). Es una Virgen con el Niño cuya belleza original todavía se intuye pese a presentar «unas patologías bastante complicadas de solucionar». Son consecuencia del tiempo, pero sobre todo de que «alguien, en algún momento, intervino sobre ella y destruyó gran parte de su policromía». Su trabajo en las próximos días consistirá en retirarle «toda esa pátina» que da a la escultura un tono «marrón sucio», un proceso que prevé «lento, complicado y minucioso». Le ayudará saber que el artista que está detrás de su autoría pertenece a la escuela de Alejo de Vahía, lo que permite trabajar «con unos fondos que ya conocemos». Su objetivo es poner la pieza «a punto» para mostrarla en Zamora «con la máxima belleza que nos pueda dar».

