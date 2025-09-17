EDUCACIÓN
Curso 2025-2026: un nuevo inicio de «ilusión» y «récord»
Los estudiantes suben, al igual que el número de docentes, en un periodo lectivo en el que el «reto» está en «seguir mejorando» el sistema educativo
El nuevo curso escolar ha dado ya sus primeros compases en las aulas. Castilla y León encara un nuevo ciclo que este año marcará un «récord» y en el que el «reto» será «seguir mejorando» los resultados de una comunidad autónoma que ya es «referente» como sistema educativo. Así lo explicó la consejera de Educación, Rocío Lucas, durante la presentación de los principales de datos. Un comienzo «cargado de ilusión» y de «novedades», destacó. En total, volverán a las clases a lo largo de este mes de septiembre, 404.000 estudiantes -un 0,7 por ciento más- teniendo en cuenta las enseñanzas de régimen general y especial. Sube, sobre todo, como ha ocurrido en los últimos cursos, el alumnado de Formación Profesional -un 3,22 por ciento- y los del primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años, un 1,93 por ciento.
Crece también el número de docentes en 531, hasta superar los 36.500 efectivos, tal y como detalló la consejera. Un incremento que permitirá «mejorar la ratio» alumno-profesor, pero también una mayor dedicación a «atención a la diversidad» y hacer frente a la demanda creciente de la FP. La consejera destacó, además, que Castilla y León continúa con su «flexibilidad» de ratios para mantener centros abiertos con tres o cuatro alumnos matriculados. Asimismo, añadió que este curso se han abierto dos nuevas escuelas rurales en la provincia de Zamora: una en Cubillos, donde el cole ha reabierto 17 años después con cinco niños, y el de Sanzoles, con tres alumnos, que obtuvo la autorización para la reapertura el mismo día de la presentación del nuevo curso. Así, serán un total de 34 centros los que permanecerán con cuatro y tres escolares matriculados.
También se mantienen programas educativos que son seña de identidad de Castilla y León, detalló Lucas. «Somos innovadores en este sentido y algunas de las iniciativas se están aplicando ya en otras autonomías», puntualizó. Se trata de impulsar «la innovación sin renunciar a la tradición», consideró, y testando poco a poco cada una de las iniciativas para después ponerlas en marcha en todos los centros. Continuará en marcha de esta manera el plan de la mejora del razonamiento matemático para los estudiantes de Educación Secundaria que se realiza en colaboración con las universidades públicas. Se sumará a este una nueva actividad denominada 'Exploradores STEM', que despegará este año en 36 aulas de tercero de Primaria con el objetivo de despertar vocaciones científicas. Una meta para la que también se ha firmado un convenio de colaboración con la Real Academia de Ingeniería.
Seguirá en marcha el «potente» plan de lectura, recalcó, que como novedad este año incorporará visitas al nuevo Museo Miguel Delibes, y una de las actividades más destacadas del sistema castellano y leonés: el programa para la mejora del éxito educativo. Se mantendrá este apoyo y refuerzo en materias fundamentales como Lengua, Matemáticas e Inglés en diferentes cursos de Primaria y Secundaria que ha cosechado buenos resultados en los últimos años. Además, se dará un nuevo impulso a las actividades extraescolares en el medio rural, una novedad del curso pasado y que sube ahora hasta los 250 centros educativos y 9.000 alumnos beneficiarios.
Infraestructuras
Dentro de los servicios complementarios, «fundamentales» en una comunidad extensa como Castilla y León. Destacó que continúan los programas de 'Madrugadores' y 'Tardes en el Cole', las rutas de transporte y el servicio de comedor junto al sistema de gratuidad de libros de texto denominado 'Releo +', cuyo umbral de renta volverá a incrementarse este año con el fin de que puedan acceder a él más familias. Así, si se unen las ayudas económicas y los bancos para el préstamos este material educativo llega para la mitad de los alumnos de enseñanzas obligatorias sin coste.
Por último, en el apartado de inversiones para infraestructuras y equipamiento, destacan este curso las que se llevarán a cabo para el nuevo instituto de Segovia, con un presupuesto total de 27 millones de euros, el de Villaquilambre (León) o el nuevo Conservatorio de Música de Zamora, con 17 millones cada uno. Añadió que se seguirá apostando por la digitalización de las aulas y la formación del profesorado o en la participación en evaluaciones internacionales.
