La Aemet avisa de la llegada de más lluvias con avisos naranjas en varias zonas

La 'cura' del terreno quemado: proteger el suelo antes de las lluvias

Expertos en ecología y la gestión forestal apuestan por adoptar ya medidas que evitan la erosión y por que se tengan en cuenta los «criterios técnicos» para evitar que lo perdido durante los incendios sea irrecuperable

Nuevas categorías y «mejoras» laborales para «profesionalizar» la lucha contra los incendios

Monte quemado en la comarca leonesa del Bierzo
Monte quemado en la comarca leonesa del Bierzo ICAL
Miriam Antolín

Miriam Antolín

Valladolid

Más de 140.000 hectáreas arrasadas, paisajes fundidos a negro y una importante masa forestal dañada o directamente perdida. Ese es el balance medioambiental que ha dejado en Castilla y León la peor ola de incendios de su historia reciente. La temporada ... de alto riesgo acaba de culminar este domingo y, aunque se ha declarado el riesgo medio hasta el 31 de octubre por las «condiciones climáticas actuales y las que se esperan en los próximos días» con temperaturas aún cálidas, es momento de analizar las zonas dañadas y ponerse en marcha para buscar una 'cura' para aquellos terrenos asolados por el paso del fuego.

