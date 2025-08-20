«Cuidar a los que cuidan»

«Queremos cuidar a los que nos cuidan». Con estas palabras resume Isa, vecina del pequeño pueblo de Vega de Magaz (León) el objetivo del movimiento que ha liderado junto a María Paz, otra de las residentes, para hacer llegar a los miembros del operativo de incendios que trabaja en la zona bocadillos, agua, fruta y otros productos.

Este martes, responsables del dispositivo de la Junta de Castilla y León ha querido hacer un reconocimiento expreso a las distintas iniciativas que están llevando a cabo voluntarios para asistir a quienes desde hace días luchan contra el fuego en diversos lugares de Castilla y León.

En este pequeño pueblo, perteneciente a Magaz de Cepeda, donde se lucha desde hace días contra el fuego, los vecinos, liderados por Isa y María Paz han hecho una colecta y con el dinero recaudado compran los productos que después entregan a los trabajadores.

«Se han presentado por sorpresa, con la intención de ayudar, de ser útiles», han explicado los responsables del operativo. Y «no son un ejemplo aislado», han destacado desde la dirección del operativo.

También en otros fuegos, como en el de Molezuelas de la Carballeda, en el Puesto de Mando Avanzado varios voluntarios de pueblos de León y Zamora con unas carpas, neveras, zumos, agua, refrescos y comida y prepararon bocadillos para todas las cuadrillas que llegaban a ese destino. «Se organizaron por Whatsap y corrió la voz para acudir a ayudar en lo posible», han explicado.

Y en Las Navas del Marqués o Cuevas del Valle en Ávila, los vecinos se han organizado de esta misma manera. «Su atención en la segunda línea de trabajo es mucho más importante de lo que parece, no solo por la bebida o la comida que puedan traer, sobre todo por su acompañamiento y ánimo», añaden.

Iniciativas vecinas en Oencia y las voluntarias Isa y María Paz en Vega de Magaz (León) para dar apoyo al operativo de extinción de incendios ICAL/EP

Lo mismo sucede en la localidad leonesa de Oencia, donde más de quince personas se han organizado para llevar productos desde el Mercado de Abastos de Ponferrada para los trabajadores de la extinción de los fuegos que desde hace días ponen en jaque a la comarca del Bierzo.

Por otra parte, la asociación de comerciantes y hosteleros El Centro Mola de Ponferrada pone en marcha una campaña solidaria que pretende recaudar fondos para «devolver vida a los montes de la ciudad que tanto están hoy sufriendo y padeciendo el horror de las llamas».

Pese a que desde el operativo reconocen que «no es necesario que lleven comida porque el avituallamiento está organizado», reconocen que «es imposible no agradecer esos gestos en jornadas de trabajo tan complicadas».