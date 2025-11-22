Suscribete a
Las cuencas reviven su «pesadilla»: «Hay que traer alternativas reales para que la gente deje de ir a matarse a la mina»

Villablino llora la pérdida del quinto minero del municipio leonés fallecido en un pozo este año

Castilla y León declara dos días de luto por los fallecidos en la mina de Cangas de Narcea

Mina en Cangas de Narcea (Asturias) en la que el viernes morían dos mineros EFE

DIEGO L. GONZÁLEZ

Ponferrada

«Hay que traer alternativas reales para que la gente deje de ir a matarse a la mina». Son palabras del alcalde de Villablino, Mario Rivas (PSOE), con la garganta rota y el corazón destrozado. Es la misma sensación que se respira en el ... valle de Laciana, que vuelve a llorar la tragedia en la mina. Ahora, la muerte de uno de sus vecinos en la explotación asturiana de Vega de Resgos, en el concejo de Cangas del Narcea, donde un derrabe sepultó y se llevó este viernes la vida de dos mineros. En un territorio donde no quedan minas de carbón –la última se cerró hace siete años–, se reabre de nuevo la herida del sufrimiento por esta actividad.

