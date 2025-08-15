Cuatro de los heridos por los fuegos siguen en situación crítica en el Hospital Río Hortega de Valladolid

Estado en el que quedó terreno agrícola de Herreros de Jamuz tras el paso del incendio originado en Morezuelas (Zamora)

La situación de los cinco heridos atendidos en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid por las quemaduras generadas en los incendios forestales de estos días, cuatro de ellos en estado crítico, continúa sin cambios clínicos significativos con respecto al parte emitido en la jornada anterior, según un comunicado emitido por la Consejería de Sanidad.

En el mismo se detalla que el varón de 36 años que sufre el 50 por ciento de su superficie corporal quemada continúa en estado crítico, como la mujer de 56 años con el 48 por ciento del cuerpo quemado, el varón de 64 años que tiene el 35 por ciento de la superficie corporal quemada y el varón de 80 años con el 15 por ciento de su cuerpo quemado. Tampoco existe evolución en la mujer de 77 años que sufrió quemaduras en el 10 por ciento de su cuerpo.

Ayer, en este mismo hospital, perdía la vida Jaime Aparicio, de 37 años, que no lograba superar las graves heridas provocadas cuando una lengua de fuego le engulló. Amigo de la primera víctima de este fuego, el empresario bañezano de 35 años Abel Ramos, ambos vecinos intentaban ayudar en las labores de extinción en la zona de Nogarejas del fuego que pasó a la provincia de León desde Molezuelas (Zamora) cuando, con un rápido cambio de viento, se vieron atrapados.

El varón tenía el 85 % de su superficie corporal quemada y había llegado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid (HURH) procedente del Complejo Asistencial Universitario de León, tal y como aclara la Consejería de Sanidad.

Por el contrario, y por lo que respecta al herido ingresado en el Hospital Universitario de Getafe, la Comunidad de Madrid informó que permanece estable dentro de la gravedad, con evolución positiva en las últimas horas.