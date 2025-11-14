Cuatro afectados en el incendio de una vivienda en San Rafael (Segovia)

Cuatro personas han resultado afectadas por el incendio de una vivienda en el número 45 de la Avenida Alto del León, en San Rafael (Segovia), según informó el 1-1-2 a Ical.
Hasta el lugar han acudido agentes de la Guardia Civil ... de Segovia, la Policía Local de El Espinar, Bomberos de Segovia y Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza dos ambulancias soporte vital básico.
Al llegar, los servicios de emergencia comunicaron que debido a la gran cantidad de humo que hay se ha tenido que proceder al corte de la N-VI y han desalojado varios edificios de viviendas colindantes. Posteriormente, Tráfico de Segovia comunicó que han abierto un carril y han dado paso alternativo a los vehículos.
Emergencias Sanitarias -Sacyl- ha atendido finalmente a cuatro personas: Dos mujeres de 88 y 57 años que fueron trasladadas posteriormente en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Segovia y dos guardias civiles de 28 y 30 años que no han requerido traslado.
