Suscribete a
ABC Premium

'El Cronicón' más 'infantil' viaja al siglo XI del Reino de León

El Patio de San Íñigo del Monasterio de San Salvador de Oña vuelve a acoger del 13 al 17 de agosto la veterana recreación histórica que mejora con nuevas escenas y presencia en casi todas ellas de pequeños actores

Castilla y León ya 'mira' el eclipse solar a un año vista

Escena de 'El Cronicón de Oña', en una edición anterior
Escena de 'El Cronicón de Oña', en una edición anterior ICAL
Henar Díaz

Henar Díaz

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Si el año pasado 'El Cronicón de Oña', la recreación histórica más señera de la provincia de Burgos, viajaba a León para ahondar en la historia del monje benedictino Fray Pedro Ponce de León, nacido en 1508 en Sahagún, en esta ocasión lo hará ... para detenerse en el siglo XI y rememorar la entronización del niño Alfonso V, que heredó el trono de su padre, el rey leonés Bermudo II, en el año 999. Será una de las escenas novedosas en una representación que desde hace 37 ediciones tiene como escenario el monasterio de San Salvador y que los integrantes de la Asociación Cultural 'El Cronicón de Oña' preparan con esmero durante todo el año.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app