'El Cronicón' más 'infantil' viaja al siglo XI del Reino de León

Si el año pasado 'El Cronicón de Oña', la recreación histórica más señera de la provincia de Burgos, viajaba a León para ahondar en la historia del monje benedictino Fray Pedro Ponce de León, nacido en 1508 en Sahagún, en esta ocasión lo hará ... para detenerse en el siglo XI y rememorar la entronización del niño Alfonso V, que heredó el trono de su padre, el rey leonés Bermudo II, en el año 999. Será una de las escenas novedosas en una representación que desde hace 37 ediciones tiene como escenario el monasterio de San Salvador y que los integrantes de la Asociación Cultural 'El Cronicón de Oña' preparan con esmero durante todo el año.

Estos días atrás han tenido lugar los últimos ensayos de un montaje que subirá a escena a más niños que en ninguna otra edición anterior. Serán 18 y estarán visibles tanto en el patio de San Íñigo, que vuelve a ser el marco principal en el que se desarrollará la obra, como en la escalinata, elegida para captar el momento en el que Felipe V fue proclamado rey de León. Aunque los nervios son inevitables, «la verdad es que los pequeños están acostumbrados, y sobre todo, tienen muy interiorizado el tema de ir a los ensayos. Es algo que les gusta, desde muy canijos se saben los bailes, la puesta en escena, recitan frases del protagonista... Es algo que les llama la atención», explica la presidenta de la citada asociación y ayudante de dirección, Berta Tricio. Es una forma de hacer 'escuela' y que los más jóvenes se interesen por esta tradición de los onienses que cada agosto atrae a numerosos vecinos de la comarca de la Bureba y turistas.

Ese traslado generacional «es parte de la esencia de este proyecto», recuerda Tricio. Al respecto, apunta que quien se mete en la piel del conde Sancho García, el protagonista, «empezó con nosotros con cinco años». «Que los participantes vayan asumiendo nuevas tareas desde pequeñitos ayuda a que vayan cogiendo gusto a la representación».

Introducir este capítulo de la historia de León en el 'El Cronicón' no es casual. Recuerda Berta Tricio que el fundador del monasterio de San Salvador era hermano de la reina Elvira de León, que en segundas nupcias se casó con Bermudo II, padre de Alfonso V. «Es verdad que aunque los condes castellanos tenían ese plus de independencia que es un poco mítico, pero administrativamente dependían del reino leonés», explica la presidenta de la Asociación El Cronicón. Subraya, además, que la historia que plantean cada año «está bien documentada» y se basa en textos que reproducen «hechos fidedignos» -también hay alguna leyenda, pero son pocas- como la fundación del monasterio, el enterramiento de los reyes o las discusiones en el territorio cristiano y musulmán. «Es una manera de relatar la historia entretenida, divertida, impactante y emocionante en algunos casos».

Nuevas escenas y vestuario

Que cada edición resulte amena y sorprendente se debe también a que nunca se ve la misma recreación, lo que supone «un reto» para la organización. Para esta edición, que tendrá lugar desde hoy y hasta el próximo 17 de agosto, «hemos dado un poco la vuelta a la escena en la que Sancho III reparte el territorio en el que reinaba entre sus cuatro hijos y de esa manera se disgrega». Otra escena modificada es «la que llamamos 'Política y amores' en la que el conde Sancho García contrae matrimonio con Urraca Gómez».

También se verán cambios en el vestuario. En esta ocasión han modificado el de los caballeros. «Hemos hecho trajes nuevos para la escena de calle y para poder vestir a Elvira de León».

Alrededor de 140 personas se vuelcan cada año para que todo salga bien, de las que unos 120 son actores, muchos de ellos veteranos, aunque «se va incorporando gente nueva». Sobre el Patio de San Íñigo, lugar en el que tiene lugar la representación, Tricio dice: «Es un lugar que nos gusta. No tiene el impacto visual del altar mayor de la iglesia -que hace años acogía la representación- pero nos permite una puesta en escena mucho más dinámica (...) Además, tiene una portada del siglo XVI interesantísima». Se trata de un entorno libre con un aforo de unas 300 personas por pase.

Aún quedan entradas disponibles, por lo que Tricio anima a la ciudadanía a adquirir sus pases, bien llamando al 947 300 477, en la taquilla o en la página web www.elcronicondeona.com, «que este año hemos profesionalizado y está funcionando muy bien».