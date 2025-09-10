La cosecha de cereal en Castilla y León se eleva hasta los 8,4 millones de toneladas

La consejera de Agricultura, María González Corral, en el congreso sobre cereal celebrado en Magaz de Pisuerga (Palencia)

La cosecha de cereales de Castilla y León en 2025 ha alcanzado un hito histórico con una producción de 8,4 millones de toneladas y un rendimiento medio de 4.626 kilogramos por hectárea, según los datos anunciados este miércoles por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, durante la clausura del congreso 'El futuro del cereal' en Magaz de Pisuerga, Palencia.

Estos resultados, que superan las estimaciones iniciales de julio (8,1 millones de toneladas), representan un incremento del 26 por ciento respecto al año anterior, impulsado por el aumento de la superficie cultivada (1,82 millones de hectáreas) y unos rendimientos «excepcionales».

González Corral destacó que esta producción se sitúa muy cerca del récord de 2020, cuando se alcanzaron 8,5 millones de toneladas, aunque con una mayor superficie cultivada. Los rendimientos medios de 2025, con 4.626 kilogramos por hectárea, son los «más altos de los últimos 15 años», superando incluso los 4.523 kilogramos por hectárea de 2020.

Por cultivos, el trigo alcanzó un rendimiento medio de 4.790 kilogramos por hectárea y la cebada 4.830 kilogramos por hectárea, cifras calificadas como «excelentes» por la consejera. Sin embargo, alertó sobre la presión que ejercen los precios a la baja y los altos costes de los insumos, que amenazan la rentabilidad de las explotaciones cerealistas.

La consejera subrayó los esfuerzos de la Junta para mejorar la competitividad del sector a través de iniciativas como concentraciones parcelarias, agricultura de precisión, digitalización y fomento del cooperativismo, que buscan reducir costes y optimizar la producción.

Investigación

Además, resaltó el papel del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), que este año ha invertido más de 600.000 euros en actividades relacionadas con el sector cerealista. El Itacyl ha realizado más de 70 ensayos agronómicos en 17 localidades, además de experimentos en la finca de Zamadueñas, y ha organizado 10 jornadas de transferencia con la participación de más de 2.000 agricultores. «Estos trabajos tienen un objetivo claro: dotar a los profesionales de herramientas para mejorar sus producciones», afirmó González Corral en declaraciones a Ical.

En su intervención, la consejera también abordó la propuesta de la Comisión Europea para la nueva Política Agraria Común (PAC) post-2027, que calificó de «inadmisible» por su recorte presupuestario, la dilución del carácter estratégico de la agricultura y su impacto negativo en el desarrollo rural.

Junto a las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs), la Junta exige reciprocidad en las importaciones y mecanismos legales que garanticen precios justos para los productores. «Daremos la batalla por una PAC sólida, centrada en el agricultor profesional, que facilite la incorporación de jóvenes y asegure precios justos», aseguró.

Noticia Relacionada Mañueco anuncia un «ambicioso plan» para impulsar la ganadería extensiva en Castilla y León ABC El presidente de la Junta reitera en Salamaq su «rechazo de plano» a la propuesta presentada por la Comisión Europea para la próxima PAC

Por su parte, el director general de Agropal, César Reales, destacó el impacto de esta cosecha histórica para la cooperativa, que ha recibido un 30 por ciento más de cereal que el año pasado, superando las 500.000 toneladas. «Es una cifra significativa dentro de la producción de Castilla y León», afirmó, informa Ical.

Reales subrayó la importancia de la innovación en semillas, fertilización y técnicas de cultivo, y anunció la apuesta de Agropal por el cultivo de avena, un cereal saludable con creciente demanda en desayunos, bebidas vegetales e ingredientes para la industria alimentaria.