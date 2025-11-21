«Consternación» en Villablino por la muerte en la mina de Cangas de Narcea de uno de su vecinos: «Parece mentira vivir algo así»

«Completamente consternados». Así están este trágico viernes en Villablino (León) tras recibir la confirmación de la muerte de uno de sus vecinos en el accidente ocurrido poco antes de las 17.00 horas en una explotación minera ubicada en la localidad ... de Vega de Rengos, en el concejo asturiano de Cangas del Narcea, a causa de un desprendimiento de terreno.

Las peores noticias, que eran un rumor al saber del siniestro en el que en principio habían quedado atrapados tres mineros, se confirmaban ya caída la noche. La Delegación del Gobierno en Asturias se lo comunicaba al alcalde de Villablino, Mario Rivas, quien se dirigía ya camino del lugar.

El fallecido, de unos 40 años, según ha detallado el regidor, residía en Villablino. De origen caboverdiano, había llegado junto a ju familia para trabajar también en la mina. Padre de familia, trataba «buscar una oportunidad» de quedarse en Laciana bajando al pozo en la mina.

Todavía en shock por la muerte el pasado 31 de marzo de cinco mineros también leoneses en la mina de Cerredo (Degaña), donde Ibán Radio Barciela, Rubén Souto Robla, Jorge Carro André y Amadeo Bernabé Castelao perdían la vida. Cuatro, enterrados en Villablino, donde aún no se habían secado las lágrimas por la tragedia que ahora vuelven a sufrir y por la que el alcalde ya avanza que declararán luto.

«Parece mentira vivir algo así cuando casi no hay minas», lamentaba en declaraciones telefónicas a ABC el alcalde de la localidad lacianiega. «Triste. Difícil de asimilar» la situación, reconocía Mario Rivas, incrédulo con que cuando en la provincia de León ya no quedan pozos carboneros que explotar, la mina «siga arrebatando la vida de esta manera».

Consternado por el trágico derrumbe en la explotación minera de Vega de Rengos, en Cangas de Narcea. Nos hemos puesto a disposición del @GobAsturias para ayudar en todo lo que requieran.



No existen palabras para expresar el profundo dolor que sentimos por los trabajadores… — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) November 21, 2025

El fallecimiento del minero de Villablino ha provocado también ya las condolencias desde el ámbito político. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a través de un mensaje en su perfil en X se mostraba también «consternado» por lo ocurrido. «No existen palabras para expresar el profundo dolor que sentimos por los trabajadores fallecidos, sus familiares y compañeros».

También el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, mostraba su pésame por lo ocurrido en Asturias, cuyo presidente, Adrián Barbón, tenía que intervenir junto a él en un acto de partido en Salamanca, al que no llegaba y se tuvo que dar la vuelta hacia el Principado al conocer la noticia del trágico derrumbe en la mina.