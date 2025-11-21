Suscribete a
ABC Premium

«Consternación» en Villablino por la muerte en la mina de Cangas de Narcea de uno de su vecinos: «Parece mentira vivir algo así»

Uno de los fallecidos en el accidente del pozo en Cangas de Narcea (Asturias), de origen caboverdiano, vivía en la localidad leonesa, estaba casado y era padre de familia

Al menos dos muertos por un derrumbe en una mina en el concejo asturiano de Cangas del Narcea

Banderas a media asta en el Ayuntamiento de Villablino por el fallecimiento el pasado marzo de cuatro mineros de la localidad
Banderas a media asta en el Ayuntamiento de Villablino por el fallecimiento el pasado marzo de cuatro mineros de la localidad ICAL
Isabel Jimeno

Isabel Jimeno

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Completamente consternados». Así están este trágico viernes en Villablino (León) tras recibir la confirmación de la muerte de uno de sus vecinos en el accidente ocurrido poco antes de las 17.00 horas en una explotación minera ubicada en la localidad ... de Vega de Rengos, en el concejo asturiano de Cangas del Narcea, a causa de un desprendimiento de terreno.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app