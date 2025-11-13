Suscribete a
Un congreso sobre patrimonio 'en mitad del campo' como «legado pero también recurso»

AR-PA organiza un primer encuentro sobre yacimientos en enclaves rurales

Expertos nacionales e internacionales reflexionarán sobre el patrimonio español disperso en un «ambicioso» encuentro en Burgos

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, inaugura el Congreso Internacional AR-PA 2025 Patrimonio Cultural 'En mitad el Campo'
El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, inaugura el Congreso Internacional AR-PA 2025 Patrimonio Cultural 'En mitad el Campo' Rubén Ortega
Clara Rodríguez Miguélez

Valladolid

En el seno de la Feria AR-PA Turismo Cultural –que se celebra hasta el próximo domingo– y como preludio a la misma, se ha presentado este jueves el Congreso Internacional sobre patrimonio cultural 'En mitad del campo', una «idea extraordinaria» a raíz de ... un «problema que se deriva de la abundancia», ha anticipado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, encargado de inaugurarlo. «El patrimonio es un legado pero también un recurso», ha valorado el titular. Ha recordado que Castilla y León, según sus datos, tiene más de 25.000 yacimientos arqueológicos o más de 12.000 iglesias y ermitas románicas, entre otras riquezas, que necesitan una gestión que evite «sobresaltos», ya que muchas de ellas se asientan en suelo rural.

