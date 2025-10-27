Confirman seis años de prisión a un joven por agresión sexual a una menor tras un botellón

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la pena a seis años de prisión por agresión sexual a un joven que obligó a una menor de doce a hacerle una felación tras haber participado en un botellón en Laguna de ... Duero (Valladolid).

Según el alto tribunal, los hechos concuerdan con la sentencia que emitió el pasado mes de mayo la Audiencia provincial vallisoletana y desestima el recurso presentado por el varón, de 24 años, cuya defensa alegaba error en la valoración de la prueba, vulneración del derecho a la presunción de inocencia y derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación del fallo recurrido.

Sin embargo, el TSJ mantiene el pronunciamiento de la primera instancia, que incluía también una orden de alejamiento a una distancia de 500 metros de la víctima así como una indemnización de 6.000 euros por los daños morales causados.

Tal y como recoge el fallo judicial, los hechos se remontan al 24 de enero de 2020, fecha en la que el condenado accedió a entrar a un supermercado con el propósito de comprar bebidas alcohólicas para un grupo de menores, una de catorce y el resto de doce, para celebrar un 'botellón'.

Posteriormente, se unió a ellas en una explanada junto a la Plaza de Toros de Laguna de Duero. Tras el consumo de alcohol, el acusado se quedó finalmente en compañía de tres de la menores, a la una de las cuales había conocido a través de redes sociales. Entre las tres se encontraba la víctima, a la que, tras decirle que eran «como hermanos» para así ganarse su confianza, comenzó a manosearla y tocarla en las partes íntimas.

Pacto silencio

En un momento dado, sobre las 21.00 horas, el ahora condenado cogió a la víctima del brazo y se dirigió a un grupo de chicos que se encontraba cerca fumando un porro y les dijo: «Si me dais el porro, ésta os la chupa». El grupo de jóvenes le dio el porro, si bien ninguno de ellos accedió a las relaciones sexuales con la menor.

Fue entonces cuando D.R. volvió al banco en el que estaban tumbadas las otras dos menores mientras la víctima se encontraba sentada. Se puso de pie frente a esta última, se sacó el pene y lo introdujo en su boca para que le practicara una felación. «Cierra los ojos, qué raro que sea la primera vez porque lo haces muy bien, puta niña», es la frase que el tribunal pone en boca del agresor sexual.

Una de las amigas se percató de lo ocurrido y apartó la cara de la víctima para que no siguiera, ante lo cual el acusado pidió a la primera que le masturbara, a lo que la primera accedió, informa Ep.

Esa misma noche, el condenado contactó con una de las menores a través de Instagram y quedaron para el día siguiente en la Plaza Parque Valladolid de Laguna de Duero, cita a la que acudieron las tres menores y realizaron un pacto de silencio, quedando en que nadie hablaría sobre lo sucedido, dado que no les convenía a ninguno de ellos que se supiera lo ocurrido.

La sentencia detalla que, aunque la denuncia se interpuso casi cuatro años después de los hechos, el testimonio de la víctima fue corroborado por las declaraciones de las testigos presentes y por un testigo externo que confirmó la propuesta del acusado al grupo de jóvenes.

El tribunal considera acreditado que el acusado «conocía la minoría de edad de la víctima y que se aprovechó de su mayoría de edad para cometer los hechos». No se aprecian circunstancias agravantes de violencia o intimidación, ni que la voluntad de la víctima estuviera anulada por el consumo de alcohol, si bien la ley presume la falta de consentimiento en menores de 16 años.

El procedimiento se inició a raíz de la denuncia presentada por el padre de la víctima, tras conocerse los hechos en el entorno social de la localidad.