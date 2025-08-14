El incendio de La Alberca (Salamanca) obliga a confinar el municipio y evacuar a los turistas

La población de La Alberca, en la provincia de Salamanca, permanece a esta hora confinada en sus casas para facilitar las labores de extinción del operativo que trabaja en la extinción del incendio forestal que empezó el martes pero se ha reactivado hoy para coger fuerza a media mañana, cuando ha sido catalogado en nivel dos. Fuentes de la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca han matizado que, por el momento, se ha determinado que «no existe riesgo para la población» pero se ha decidido esta medida preventiva, además de la de evacuar a los turistas.

Según la Junta, a pesar de la rápida actuación del operativo, la difusión del fuego por una zona de pinar ha acelerado las llamas próximas al municipio. El incendio está compuesto por dos flancos, el flanco derecho, que está estabilizado y el flanco izquierdo, el más peligroso de los dos dada su direccionalidad hacia el pueblo.

Paralelamente, se ha decidido confinar preventivamente a la población de La Alberca y de las urbanizaciones cercanas al incendio en sus respectivas casas y de evacuar a los turistas que se encuentren en el municipio.

Esta decisión, según ha aclarado la Junta, nace de la necesidad por parte de los trabajadores de que haya la menor cantidad de gente ajena al operativo posible en los puntos donde trabajan en la extinción.

El alcalde de La Alberca, Miguel Ángel Luengo, se ha mostrado muy crítico a pie de incendio forestal. «¿La Junta? Yo no sé dónde está», ha espetado, poco después de anunciar el confinamiento del municipio y la evacuación de los turistas. Luengo ha considerado que, a lo largo de la mañana, ha habido desplazados «muy poquitos medios». Eso sí, ha confirmado que refuerzos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya están de camino al municipio de la Sierra de Francia.

En su opinión, «esto se hubiera arreglado con que se hubieran quedado aquí anoche dos personas». «La cosa está regular», se ha quejado el regidor socialista, que ha explicado que los efectivos con base en la cercana localidad de El Maíllo están desplazados a la provincia de León, asolada por los incendios y ha destacado no obstante, el esfuerzo de los vecinos durante unas horas de «mucho trabajo».