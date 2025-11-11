Un conductor drogado se salta un semáforo en rojo mientras veía una película en el móvil

Pocas infracciones le han faltado cometer, y todas de una 'tacada', a un conductor que ha sido pillado por la Policía Municipal de Valladolid tras saltarse un semáforo en rojo cuando circulaba por el centro de la capital del Pisuerga.

Ya de noche, ... iban por la calle de San Luis cuando se saltaba un semáforo en rojo. Y no fue la única infracción cometida por el hombre al volante, pues no paraba ante la señal luminosa que obligaba a detener el coche y a la vez que estaba conduciendo estaba utilizando un dispositivo móvil para ver una película.

Así lo ha dado a conocer la Policía Municipal de Valladolid en sus redes sociales. Dado el alto, más infracciones. Pues, además de rebasar en rojo el semáforo y percatarse los agentes de que iba viendo una película en el móvil, al someter al conductor al test de drogas, 'bingo'. Y doble, pues daba positivo en anfetamina y metanfetamina. No acababa ahí la ristra de infracciones y el peligro al volante que suponía el conductor. Circulaba con el permiso de conducir caducado. Y también el vehículo al que iba al volante tenía pasada de fecha la obligatoria ITV.

