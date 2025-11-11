Un conductor drogado se salta un semáforo en rojo mientras veía una película en el móvil

Suscribete a
Un hombre se salta un semáforo en rojo mientras veía una película en el móvil
I. Jimeno

I. Jimeno

Valladolid

Pocas infracciones le han faltado cometer, y todas de una 'tacada', a un conductor que ha sido pillado por la Policía Municipal de Valladolid tras saltarse un semáforo en rojo cuando circulaba por el centro de la capital del Pisuerga.

Ya de noche, ... iban por la calle de San Luis cuando se saltaba un semáforo en rojo. Y no fue la única infracción cometida por el hombre al volante, pues no paraba ante la señal luminosa que obligaba a detener el coche y a la vez que estaba conduciendo estaba utilizando un dispositivo móvil para ver una película.

