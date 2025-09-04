Un conductor de 83 años atropella a una peatón en Palencia y se da a la fuga

Un varón de 83 años ha atropellado a un hombre de 46 en el Paseo del Salón de Palencia e instantes después se dio a la fuga. El conductor reventó las dos ruedas del lado izquierdo al colisionar contra un bordillo y, posteriormente, golpeó con uno de los retrovisores al peatón, según ha informado Policía Local de Palencia.

Según las mismas fuentes, el conductor se ha ausentado del lugar sin detenerse y fue localizado posteriormente en la avenida Castilla de la capital, que se encuentra durante estos días en sus fiestas patronales.

Los agentes observaron en el conductor síntomas claros de pérdida de facultades psicofísicas para conducir. La unidad de Atestados elaboró un informe proponiendo la retirada provisional del permiso de conducir, que ha sido remitido a la Jefatura Provincial de Tráfico.

Asimismo, se procedió a la retirada preventiva del vehículo y se redactó un informe detallado del accidente, han concluido las mismas fuentes.