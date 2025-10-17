Suscribete a
Condenan a 30 años a la expareja de la enfermera vallisoletana Teresa Rodríguez por su asesinato premeditado

César Arribas Calvo mató a la joven con 150 puñaladas después de viajar a Bruselas, donde ella residía

La enfermera vallisoletana Teresa Rodríguez en una imagen de archivo
La enfermera vallisoletana Teresa Rodríguez en una imagen de archivo ABC

Europa Press

El Tribunal penal de Bruselas ha condenado este viernes a 30 años de prisión al ex guardia civil César Arribas Calvo por el asesinato premeditado de su expareja, la enfermera vallisoletana Teresa Rodríguez Llamazares, a la que mató a los 23 años tras ... asestarle más de 150 puñaladas en el domicilio en el que ella residía en Bruselas, en octubre de 2022.

