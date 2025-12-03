Suscribete a
ABC Premium

Concedidas 12.202 ayudas del Bono Concilia por 9,15 millones de euros

El Bocyl publica la resolución de estas ayudas dotadas con 750 euros para menores de 0 a 3 años

Bono Concilia 2025: nuevos requisitos y fechas de solicitud

Una escuela infantil en El Bierzo (León)
Una escuela infantil en El Bierzo (León) ICAL

ABC

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Junta de Castilla y León ha concedido un total de 12.202 ayudas del denominado Bono Concilia dotado con 750 euros para sufragar gastos de guardería de menores de 0 a 3 años. s. Así figura en el Boletín Oficial de ... la Comunidad (BOCyL), que publica en su edición de este miércoles, la resolución de la convocatoria de este año, a la que se ha destinado un importe global de 9,1 millones .

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app