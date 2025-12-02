La Comunidad crece en población con la llegada de 19.034 inmigrantes

Castilla y León parece que continúa con los brotes verdes que arrojan las últimas estadísticas en lo que a su población se refiere. Según el Censo Anual del Instituto Nacional de Estadística (INE), dado ayer a conocer, la Comunidad cierra 2025 con 9.539 ... personas más, hasta llegar a los 2.401.221 habitantes, lo que representa un incremento del 0,4 por ciento respecto a la cifra de 2024. Un aumento que, según se refleja en los datos, es consecuencia de la llegada de 19.034 extranjeros (un 10,3 por ciento más que el año anterior), ya que se han contabilizado 9.495 españoles menos. Así las cosas, hay registrados 2.198.052 autóctonos y 203.169 vecinos procedentes de otros países.

Por provincias, Zamora es la única que pierde población, un 0,4 por ciento, hasta los 165.564 habitantes. El resto la ganan, de forma que en Segovia es donde más aumenta el censo, con un uno por ciento, hasta 158.251; a continuación se sitúa Burgos, con un 0,8 por ciento, y 362.663 habitantes; en Valladolid la población crece un 0,7 por ciento, hasta las 528.644 personas; en Palencia, un 0,4, con 158.702; en Salamanca, un 0,3%, con 328.446; Ávila sube un 0,2, hasta los 160.738 habitantes, y Soria y León, un 0,1 por ciento, en ambos casos, con 90.183 y 448.030 vecinos, respectivamente.

Casi 2.000 con más de 100

Los datos aportados por el INE también reflejan que la media de edad en la Comunidad sigue subiendo y se sitúa en los 48,61 años, frente a los 48,49 de 2024. En los hombres baja hasta los 47,24 años, mientras que en las mujeres se eleva hasta los 49,94.

Por grupos de edad, el más numerosos es el de personas de entre 55 y 59 años, con 191.538 individuos, seguidos por las de entre 65 y 69 años, con 189.779, y las de entre 50 y 54, con 187.805. El grupo de cero a cuatro años es de los más reducido como consecuencia de la baja natalidad, de manera que se contabilidad 69.030 niños, mientras que entre cinco y nueve años llegan a los 88.441. En el otro extremo, hay censados 66.852 habitantes de 85 a 89 años; 44.161 de 90 a 94; 13.615 de 95 a 99; y 1.999 de 100 y más años.