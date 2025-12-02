Suscribete a
ABC Premium

La Comunidad crece en población con la llegada de 19.034 inmigrantes

Sólo la provincia de Zamora sigue en negativo, con 689 habitantes menos

Las organizaciones agrarias piden «un control de censos» de jabalíes para evitar la llegada de la peste porcina a Castilla y León

Vecinos pasean por una calle de Valladolid
Vecinos pasean por una calle de Valladolid ICAL
Montse Serrador

Montse Serrador

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Castilla y León parece que continúa con los brotes verdes que arrojan las últimas estadísticas en lo que a su población se refiere. Según el Censo Anual del Instituto Nacional de Estadística (INE), dado ayer a conocer, la Comunidad cierra 2025 con 9.539 ... personas más, hasta llegar a los 2.401.221 habitantes, lo que representa un incremento del 0,4 por ciento respecto a la cifra de 2024. Un aumento que, según se refleja en los datos, es consecuencia de la llegada de 19.034 extranjeros (un 10,3 por ciento más que el año anterior), ya que se han contabilizado 9.495 españoles menos. Así las cosas, hay registrados 2.198.052 autóctonos y 203.169 vecinos procedentes de otros países.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app