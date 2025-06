Un comienzo con PAU casi perfecta

Los cuatro rozan el diez de diez en la fase general. Con una Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) casi perfecta, Teresa Sancho Santos (9,99); Sara Rodríguez del Agua y su 9,95; Diego Contreras Hernández con un 9,91 y Álvaro ... Renedo Estévez (9,7) han obtenido las mejores notas de los distritos académicos de Castilla y León, es decir, los que marcan las universidades de Salamanca, Valladolid, León y Burgos respectivamente. Una «alegría» que acogen desde la humildad pero saben que se convierte en llave numérica a sus ambiciones formativas y vitales.

«Estábamos mi madre y yo en casa, súper nerviosas, esperando a que salieran los resultados, y cuando los abrimos en el ordenador nos quedamos en 'shock'», admite Sara, que ha estudiado en el Colegio Amor de Dios de Valladolid. Diego -alumno del IES Fernando I, de Valencia de Don Juan (León)-, tampoco se lo esperaba: cuenta que había quedado con un par de amigas para conocer el veredicto de las notas de Selectividad juntos, pero que no fue hasta un rato después, ya de vuelta en su casa, cuando supo que la suya era la más alta de la zona de influencia de la ULE. «Pensaba que alguien habría sacado más», reconoce. En el caso de Álvaro (del instituto público burgalés Félix Rodríguez de la Fuente), fue la vicerrectora la que lo llamó: siente que el logro es todo «un orgullo». «Me gusta que el esfuerzo de Bachillerato se vea reflejado en mi nota», comenta Teresa, que cursó estos estudios en el IES Vaguada de la Palma de Salamanca y acogió la noticia con «mucha emoción».

Las modificaciones del modelo no han inquietado mucho a ninguno de los cuatro 'mejores', que coinciden a la hora de considerar que el examen fue «asequible». «Se ha hablado mucho de los cambios, pero sólo se ha reducido un poco la optatividad y en algunos casos los modelos se han mantenido intactos», relativiza Diego. Álvaro valora que después de entrenarse con pruebas anteriores, «diría que fue más o menos el nivel de dificultad de otros años». Y aunque Sara considera que «Filosofía fue fácil pero Química un poco más rarillo», todos lo rellenaron con cierta calma. «Al final, es todo temario que hemos visto en clase», recuerda Teresa.

Los resultados generales parecen darles la razón. Aunque a nivel personal unas décimas pueden hacer sufrir a aquellos pendientes del corte, los alumnos de Castilla y León han sabido mantener el tipo respecto a lo que se les pedía: la convocatoria de junio deja un 97% de aprobados y una nota media de 7,05 puntos sobre diez en la misma fase general (la obligatoria).

Sobre la perenne polémica de una prueba nacional única, consideran que lo justo sería que fuese «uniforme». Pero es Diego el más contundente. «Pienso que una PAU única es imposible cuando las competencias son autonómicas y las realidades socioculturales tan diferentes», refiere. «También pienso que refleja mucho más mi nota de Bachillerato que este examen».

Porque la rutina de los adolescentes hasta verano ha exigido constancia y estudio. «Me he tenido que organizar muy bien, ponerme justo después de comer y cosas así», reconoce Teresa, que ha compaginado el curso con las pruebas del conservatorio, en el que la salmantina toca el violín. Sara también admite que disciplina y descanso han sido clave. «Siento que dormir es lo más importante», indica, para detallar un plan de estudio en dos tiempos (mañana y tarde), con paseo con amiga después de comer. Presentarse a los globales aunque no fueran obligatorios le ayudó a repasar los temas más 'viejos' antes de la recta final. «Así me agobié bastante menos», dice.

Álvaro aprovecha para elogiar a su compañera Elvira Castaño, otra alumna de su mismo centro que ha obtenido la segunda mejor nota de Burgos. «Eso dice mucho del instituto», desliza, para considerar que «en general la educación pública de Castilla y León tiene muy buen nivel». En sus palabras, también el sentir de los cuatro hacia los que han sido uno de sus principales apoyos para sacar adelante Bachillerato: «La labor de los profesores es encomiable».

En 'casa'

Cada uno tiene un destino y una carrera en mente, aunque sus planes universitarios les mantendrán apegados a la Comunidad, al menos por ahora. Diego se matriculará en Filología Hispánica en León y reivindica las Humanidades ante los prejuicios que sabe que aún enfrenta. «Mucha gente me ha dicho que ir por esta rama era tirar mi talento», admite, pero defiende su elección con aplomo. «Quise mirar y decidir por cómo soy como persona y no por si era ciencias o letras», sostiene el único de los cuatro que no es 'capitalino', y representante también, por tanto, del buen hacer rural. Mientras, Álvaro y Sara se han decantado por carreras en la UVa: Medicina para ella, doble grado en Física y Matemáticas para él, ambas opciones que exigirán altas notas de corte. Pero ellos las buscan por vocación. Sara ya «desde pequeña» soñaba con ser veterinaria, pero, sobre los diez años, descubrir mejor el cuerpo humano la hizo virar hacia las personas. Para Álvaro, el reclamo de las ciencias llegó en la ESO y a raíz de divulgadores como José Luis Crespo o Javier Santaolalla.

Teresa es la única que aún duda -entre Matemáticas y Medicina, porque varias asignaturas la inclinan hacia una o la otra- pero sabe que quiere quedarse en Salamanca. Es ahora, sin presiones, cuando tomará la decisión. Por ahora, todo esfuerzo merece su descanso. Y la vida después de la PAU no es más que un nuevo comienzo tras una especie de epílogo. Álvaro parece rematarlo: «Tengo ganas del cambio, de la vida universitaria, empiezo con ilusión».