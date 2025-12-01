Suscribete a
'El color y la herida', de Rebeca García Nieto: desgarros

La obra de la autora medinense que tiene mucho de novela psicológica, con indicios de las historias de terror mental, ciertos atisbos de histórica e incluso de epistolar

'Madre mujer muerta'. de Adolfo García Ortega: adecuación, coherencia y cohesión

Fermín Herrero

Una noticia cultural de prensa en papel me llevó a la quinta novela de la medinense, del Campo, Rebeca García Nieto, 'El color y la herida', editada por De Conatus, que ha tenido el acierto de incluir en su nómina al reciente Nobel Jon Fosse. ... No conocía, y a ver si voy reparando mi desconocimiento, las anteriores: 'Eric, Historia de una mirada', 'Los que callan' y 'Las siete vidas del cangrejo'. Tampoco, y espero empezar por ahí, 'Herta Müller: una escritora con el pelo corto', publicada por la editorial especializada Zut. Se trata al parecer de una biografía literaria de la autora rumano-alemana, suaba del Banato, que de siempre me ha encandilado, sobre todo sus primeros libros vertidos al español en Siruela. García Nieto es además doctora en Psicología y ha traducido a dos raros de mucho fuste: la crítica literaria y mujer del gran poeta Robert Lowell, Elizabeth Hardwick, otra de mis debilidades lectoras, traída a nuestro idioma por Duomo, Navona y Mondadori, y William H. Gass, el ensayista y narrador natural de Fargo, Dakota del Norte, criado en Ohio, editado en español, en lo que conozco, por La Navaja Suiza.

