'El color y la herida', de Rebeca García Nieto: desgarros

Una noticia cultural de prensa en papel me llevó a la quinta novela de la medinense, del Campo, Rebeca García Nieto, 'El color y la herida', editada por De Conatus, que ha tenido el acierto de incluir en su nómina al reciente Nobel Jon Fosse. ... No conocía, y a ver si voy reparando mi desconocimiento, las anteriores: 'Eric, Historia de una mirada', 'Los que callan' y 'Las siete vidas del cangrejo'. Tampoco, y espero empezar por ahí, 'Herta Müller: una escritora con el pelo corto', publicada por la editorial especializada Zut. Se trata al parecer de una biografía literaria de la autora rumano-alemana, suaba del Banato, que de siempre me ha encandilado, sobre todo sus primeros libros vertidos al español en Siruela. García Nieto es además doctora en Psicología y ha traducido a dos raros de mucho fuste: la crítica literaria y mujer del gran poeta Robert Lowell, Elizabeth Hardwick, otra de mis debilidades lectoras, traída a nuestro idioma por Duomo, Navona y Mondadori, y William H. Gass, el ensayista y narrador natural de Fargo, Dakota del Norte, criado en Ohio, editado en español, en lo que conozco, por La Navaja Suiza.

'El color y la herida', dividida en cinco capítulos, con introducción y epílogo, es un tipo de novela insólito en el panorama en español. Sólo advierto, por la parte temática, si bien sin ninguna connotación de bildungsroman, cierta afinidad con las magníficas narraciones iniciales, ambientadas en Mitteleuropa, de Pablo d´Ors y, en cuanto a tocar la llaga sin cerrar de los totalitarismos del siglo pasado, en concreto del nazismo, y su impacto y ramificaciones posteriores, con alguna obra de su paisano Adolfo García Ortega. Tampoco puede encasillarse con propiedad en ningún subgénero épico, tiene, desde luego, mucho de novela psicológica, con indicios de las historias de terror mental, ciertos atisbos de histórica e incluso de epistolar, pero en su conjunto no me atrevo a etiquetarla.

La acción pivota sobre Rüdiger Keller, más de ochenta años, retratista polémico, «historia viva de la pintura», misántropo empedernido, que vive solo, bueno, con un perro llamado, como el gran filósofo, Husserl, separado de su mujer Berta, en el piso de su hermana recientemente fallecida, hasta que regrese de Mallorca su cuñado, en un barrio tranquilo, pese a conocerse en tiempos como «el Bronx de Berlín», de inmigrantes (refugiados sirios y kurdos, libaneses tras los turcos, rusos de siempre, «gente de más de ciento sesenta países»), Neukölln, que bien puede juzgarse como «una mezcla de culturas fascinante» o bien como «una ensalada de lo más chic y lo más barriobajero», donde, como en todas partes, crecen la xenofobia y el antisemitismo. Keller, en medio de la vorágine inquisitorial de cruzadas y cancelaciones, a raíz de una entrevista en la que defiende a un escultor, ha sido acusado de pedofilia por lo representado en un cuadro de naturaleza religiosa y la prensa amarillista lo tacha de «ejemplo flagrante de lepra moral».

El cañamazo narrativo con varias capas, muy conseguido, que se teje, con dilatados flash-backs, en torno a la vida familiar y artística de Keller, conforma, por añadidura, una muy documentada y hábilmente desarrollada retrospectiva de la historia de Alemania, desde el tiempo de la hiperinflación desquiciante de la república de Weimar hasta el presente, con especial incidencia en los intríngulis e interioridades, nunca suficientemente conocidos pese a tanta literatura al respecto, del nazismo, así como en las atrocidades del socialismo burocrático de la RDA, el Estado de los Trabajadores y Campesinos, con la omnipresente Stasi a la cabeza, y en los atropellos del capitalismo galopante antes y después de la caída del Muro. Destacan las refriegas, por ser suave, de los alemanes de ambos lados tras la Reunificación, para algunos, anexión.

De paso, se menciona la creación de Francis Bacon, Lucien Freud, Gerhard Richter o Anselm Kiefer, así como mediante referencias u observaciones puntuales las de Artemisia Gentileschi, Vermeer, Rembrandt, Velázquez, Cézanne, Hammershøi, Malévich, Hopper o Remedios Varo, hasta componer una clase teórica muy completa de la pintura y su historia. Por la parte literaria, abundan las intertextualidades, guiños y alusiones indirectas: Kafka, Christa Wolf, Dürrenmatt, Proust, Kundera, Pavese y, con más calado, Nabokov y Pynchon. También se acude a filósofos (Friedrich Nietszche o Hannah Arendt) e historiadores del arte (Georges Didi-Huberman o Erwin Panofsky).

Los temas medulares, que recorren toda la trama y afectan tanto a lo personal como a lo colectivo, son la culpa, la vergüenza y el miedo. Pero subyacen, o bien gravitan, bajo o sobre los hechos que se narran, muchos otros de enjundia, inquietantes, que nunca se tratan de forma maniquea: los vínculos entre estética y ética, la democratización devaluadora del arte en la era del 'selfie' y lo autobiográfico, su subordinación a lo especulativo y al poder del dinero, las conexiones entre belleza y crueldad, los excesos de las interpretaciones psicoanalíticas de obras pictóricas y, en general, el creciente infantilismo del cuerpo social en Occidente o las relaciones sexuales, de pareja, de amistad y de maestro a discípulo; junto a otros colaterales como el sentido y el futuro de algunos adelantos tecnológicos, la lucha contra los virus y las bacterias oportunistas, asesinas, en los hospitales, o el dilema entre aplicar métodos conductistas o psicoanalíticos en los tratamientos psiquiátricos.

En este sentido, al tocar tantos palos, tal vez la narración peque de ambiciosa, si bien puede argumentarse a la contra, y con razón, que esto no puede ser nunca una deficiencia. Creo, no obstante, que, como consecuencia de querer abarcar tanto, el argumento, pese a lo fluido de la prosa, a veces se resiente, por rebuscado y un tanto artificioso, en particular cuando se inclina demasiado hacia lo ensayístico, con información interesante, aunque acaso prescindible. Lo que no empece para que estemos ante una novela en la que lo erudito siempre se articula con habilidad narrativa y que aborda con solvencia, en torno a la memoria y el olvido, los traumas germanos y, por extensión, europeos, que sin duda necesitan ser recordados y analizados, pues de ello depende nuestro futuro.