Cir&Co cierra su edición de 2025 tras más de doscientas actuaciones y 42.000 espectadores

Con el domingo, llega el momento de ponerle un broche final al XIII Festival Internacional de Circo de Castilla y León tras cuatro jornadas en las que se ha podido disfrutar de más de 200 actividades de artes escénicas, repartidas por once espacios de la ciudad de Ávila y siete localidades de la provincia. Esta edición, que se ha desarrollado durante la última semana del mes de agosto, ha permitido captar un público más familiar, tanto abulenses como turistas, que han apostado por el festival para sus últimos días de vacaciones,

Organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, con la colaboración del Ayuntamiento de Ávila y de la Diputación Provincial, 'Cir&Co 2025' ha superado los 42.000 espectadores, con un éxito que ha consolidado el de ediciones anteriores y ha llenado todos los aforos disponibles, tanto los de libre acceso como los de aforo limitado. Según un comunicado del festival, en esta ocasión habría habido «una programación de mayor calidad y complejidad, con tres espectáculos de carpa en Atrio de San Isidro, Recinto Ferial Lienzo Norte y Parque de San Francisco, apostando por la innovación en los espectáculos y el talento artístico» que mira al extranjero pero también a las compañías de la Comunidad.

Mayor envergadura

En palabras del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, toda una «expresión del circo de vanguardia con marca Castilla y León, a través de una programación que aúna tradición y modernidad en la disciplina circense, en un marco patrimonial incomparable como es la ciudad patrimonio mundial de Ávila». El titular se ha pronunciado así al asistir este sábado al espectáculo 'Kaleido' de la compañía 'Stellar Circus', marca artística de Castilla y León fundada en Salamanca. Esta ejemplifica la novedad de este año en la programación, que ha sido contar con compañías de mayor envergadura: mayor complejidad y gran número de artistas sobre la pista desarrollando diversas variedades y temáticas.

Noticia Relacionada El toque francés de Cir&Co ABC Con 'Le dernier concert' y 'Le cabaret renversé' se ofrece todo un abanico de espectáculos como 'Kaleido' o 'El círculo'

Para sostener un total de 216 actuaciones han participado 21 compañías, diez de ellas internacionales y provenientes de Bélgica, Brasil, Francia, Italia, Suiza, Argentina y España.

Además, la participación nacional ha contado con compañías de seis comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Navarra, junto a la participación de Castilla y León, que ha aportado cinco compañías.

La relevancia conseguida por 'Cir&Co' a lo largo de más de una década de celebración, permite que muchas compañías apuesten por el festival para presentar sus nuevos espectáculos. En este sentido, la programación del XIII Festival 'Cir&Co' ha contado con cuatro estrenos a nivel nacional, que se han podido ver por primera vez en España, además de seis estrenos más en Castilla y León, que se han presentado en Ávila. Una gran oportunidad para las compañías participantes, que reconocen «la importancia de poder estrenar en un festival de relevancia internacional como 'Cir&Co', que cuenta tanto con un posicionamiento en el sector dentro y fuera de España, como con una inmejorable respuesta por parte del público», añade la nota.