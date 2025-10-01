Cinco investigados, tres de ellos menores, por actos vandálicos en las piscinas de Nava del Rey (Valladolid)

Efectivos de la Guardia Civil, frente al recinto de las piscinas de Nava del Rey (Valladolid)

La Guardia Civil de Valladolid investiga a cinco personas, tres de ellas menores de edad, como presuntos autores de un delito de daños en las piscinas de la localidad de Nava del Rey.

La Guardia Civil, tras tener conocimiento de los hechos a través de una denuncia, abrió una investigación para esclarecer los hechos ocurridos en la noche del 8 al 9 de agosto. Según lo manifestado en la denuncia, autores desconocidos accedieron al recinto cuando éste se encontraba cerrado, procediendo a vaciar un extintor en el agua, defecar en la piscina y causar diversos daños en el mobiliario.

Estos actos provocaron el cierre de las instalaciones durante toda la jornada siguiente, ya que fue necesario vaciar y rellenar la piscina debido a la posible toxicidad del polvo del extintor.

Como resultado de la investigación, se ha identificado de cinco personas, todas residentes en Nava del Rey. La Guardia Civil ya ha remitido al Juzgado de Guardia las correspondientes diligencias.