Un ciervo campa por Zamora y se refugia en un 'parking' del centro

Un reguero de llamadas en torno a las 15 horas daba fe de ello: un ciervo ha recorrido Zamora este domingo a la hora de comer. El ejemplar, con una cornamenta completa, ha atravesado el bosque de Valorio y ha llegado hasta el centro ... de la capital zamorana. «A la carrera» por la calle Doctor Fleming y hacia el parque de San Martín, ha acabado por encontrar refugio en un 'parking' en pleno casco antiguo, tal y como ha informado el 1-1-2.

Allí permanecía a las primeras horas de la tarde, a la espera de que los servicios veterinarios municipales y la Junta determinen las medidas oportunas para retirarlo sin que se produzca riesgos para las personas o sufra daños el animal.

«El ciervo entró esta tarde en el casco urbano de la ciudad y se desplazó por las calles Pisones y Doctor Fleming y se introdujo en el aparcamiento de San Martín sin mayores consecuencias», ha reiterado el primer teniente de alcalde y concejal de Protección Ciudadana y Promoción Económica, David Gago. «En estos momentos, está dentro del aparcamiento y se han cerrado las salidas. La Policía Municipal está al habla con los servicios veterinarios municipales y con la Junta de Castilla y León para tratar la situación y ver la mejor solución para el animal y que no comprometa la seguridad de nadie», ha añadido.

ÚLTIMA HORA | El ciervo se adentra en el casco urbano de Zamora y se refugia en el aparcamiento de San Martín https://t.co/LD8QawYbfF pic.twitter.com/wpAnVvm2Hy — Zamora News (@news_zamora) November 9, 2025

Vehículos de la Policía Nacional y de la Policía Municipal bloquean el acceso al aparcamiento para evitar que el animal salga descontrolado de la misma forma que entró. Según fuentes consultadas por Ical, lo más probable será que acuda un veterinario al lugar y se le dispare al cérvido un dardo tranquilizante para sacarle de allí.