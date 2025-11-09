Suscribete a
Un ciervo campa por Zamora y se refugia en un 'parking' del centro

El ciervo entró en el casco urbano y se dejó ver por las calles Pisones y Doctor Fleming

El ciervo, dentro del aparcamiento de Zamora, en una captura de uno de los vídeos que circulan por redes ABC

C. R. M.

Valladolid

Un reguero de llamadas en torno a las 15 horas daba fe de ello: un ciervo ha recorrido Zamora este domingo a la hora de comer. El ejemplar, con una cornamenta completa, ha atravesado el bosque de Valorio y ha llegado hasta el centro ... de la capital zamorana. «A la carrera» por la calle Doctor Fleming y hacia el parque de San Martín, ha acabado por encontrar refugio en un 'parking' en pleno casco antiguo, tal y como ha informado el 1-1-2.

