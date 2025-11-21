Casi cien agentes locales reciben Medallas al Mérito de Castilla y León

«Es un orgullo para Castilla y León saber que tiene unas policías locales profesionales, modernas, formadas y preparadas y que además tienen ese compromiso a favor de la ciudadanía». Es la afirmación que ha hecho este viernes el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y ... Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante la celebración en la capital leonesa de la gala de entrega de la vigésima primera edición de las Medallas al Mérito Policial de Castilla y León, que han recibido un total de 98 efectivos policiales de la Comunidad, pertenecientes a 29 cuerpos, junto con 13 cuerpos de Policía Local y tres unidades propias de los de León, Salamanca y Palencia.

Unas distinciones, ha dicho, que reconocen «no solo el cumplimiento del deber sino un especial compromiso en ese cumplimiento del deber, incluso poniendo en riesgo sus propias vidas» por parte de unos policías locales «que se integran en la labor de seguridad pública y de protección ciudadana que desarrollan todos los cuerpos y fuerzas de seguridad».

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha comentado que la seguridad ciudadana y la delincuencia han desaparecido de las principales preocupaciones de la ciudadanía y que Castilla y León es una de las comunidades autónomas más seguras de España. Esta realidad, ha explicado, no es casualidad sino «fruto de muchos años de trabajo, dedicación, profesionalidad y mejoras para los cuerpos policiales y para las Fuerzas de Seguridad».

Diez ha expresado reconocimiento «a todos los agentes que desde cualquier puesto trabajan por ciudades mejores, por ciudadanos más seguros y atendidos, siendo solidarios y estando siempre atentos a las necesidades de sus conciudadanos» en el ejercicio de «una profesión vocacional, compleja y dura pero que, también, como pocas, da satisfacciones enormes». Así lo entendió, ha dicho, cuando hace 18 años asumió la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de León, competencia que quiso mantener cuando accedió a la alcaldía, hace seis años.

En esta edición, han recibido las medallas de oro los nueve Cuerpos de Policía Local de Castilla y León cuyos efectivos se trasladaron el invierno pasado a otras tantas localidades de la Comunidad Valenciana afectadas por las inundaciones provocadas por la dana. Se trata de los Cuerpos de Policía Local de Astorga, Burgos, El Espinar, Laguna de Duero, León, Medina de Rioseco, Salamanca, Segovia y Valladolid. El Espinar, adicionalmente, recibe medalla por su trayectoria, desde su creación hace más de un siglo.

En esta misma categoría de oro, cuatro efectivos policiales de tres Cuerpos de Policía Local en Castilla y León han sido premiados por actuaciones meritorias de la máxima condecoración, como arriesgados rescates acuáticos o en altura que no dudaron en practicar, aunque suponían poner en peligro su vida, informa Ical.

Además, se ha concedido una mención honorífica a los nueve Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana que acogieron y guiaron a los más de 200 efectivos de Castilla y León que ayudaron en las labores de seguridad en los municipios afectados por la dana de finales de octubre del año pasado y sus respectivos Cuerpos de Policía Local recibieron la Medalla de Oro.

Más premios

En la categoría de plata, el número de efectivos premiados alcanzó el centenar, entre reconocimientos individuales y unidades o Cuerpos policiales. En el ámbito de las trayectorias profesionales, se premió a siete agentes de los Cuerpos de Policía Local de Aguilar de Campoo, Arenas de San Pedro, Segovia, Valladolid y Villablino, a un oficial jefe del Cuerpo de Policía Local de Aranda de Duero, a tres subinspectores, el jefe del Cuerpo de Policía Local de Medina del Campo, tres inspectores, el jefe del Cuerpo de Policía Local de Laguna de Duero y al intendente del Cuerpo de Policía Local de León.

Tres unidades o proyectos fueron igualmente premiados por la innovación o trayectoria prestada; en concreto, el Viocan del Cuerpo de Policía Local de Salamanca, vinculado a víctimas de violencia de género; la Unidad Agente Tutor del Cuerpo de Policía Local de Palencia, por su participación en el proyecto europeo Cisdo, referido a delitos de odio y la Unidad de Brigada de Seguridad Ciudadana del Cuerpo de Policía Local de León, que, desde su creación hace 40 años, cuenta con más de 500.000 intervenciones.

Tres Cuerpos de Policía Local recibieron adicionalmente galardón, por el aniversario de su creación, hace más de 80 años, como es el caso de Tordesillas, o por el desarrollo de notables operativos policiales en defensa de la seguridad ciudadana y salvaguarda de los derechos y libertades públicas, como el Cuerpo de Policía Local de La Bañeza o el Cuerpo de Policía Municipal de Valladolid.

En la categoría de Mención Honorífica, se premió a Begoña González González, funcionaria de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, jefa del Servicio de Formación de Protección Civil, recientemente jubilada tras más de veinte años dedicada a la formación de la Policía Local en Castilla y León.

También se otorgó el diploma de finalización del curso básico al alumnado de la 47 promoción de Policías Locales en Castilla y León, la segunda más numerosa desde sus inicios, con 161 alumnos pertenecientes a 35 municipios de la Comunidad.

Finalmente, y reflejo de la colaboración entre Cuerpos de Policía Local, se concedió una mención honorífica a los Cuerpos de Policía Local de las diversas localidades valencianas a las que, en labores de apoyo se trasladaron más de 200 efectivos de diversos municipios de Castilla y León, como muestra de reconocimiento a la extraordinaria labor de cuidado a la ciudadanía, coordinación y hermanamiento con los Cuerpos de Policía Local en Castilla y León.