Casi cien agentes locales reciben Medallas al Mérito de Castilla y León

«Es un orgullo para Castilla y León saber que tiene unas policías locales profesionales, modernas, formadas y preparadas y que además tienen ese compromiso a favor de la ciudadanía». Es la afirmación que ha hecho este viernes el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y ... Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante la celebración en la capital leonesa de la gala de entrega de la vigésima primera edición de las Medallas al Mérito Policial de Castilla y León, que han recibido un total de 98 efectivos policiales de la Comunidad, pertenecientes a 29 cuerpos, junto con 13 cuerpos de Policía Local y tres unidades propias de los de León, Salamanca y Palencia.

