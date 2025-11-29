Suscribete a
ABC Premium

El chino Jialin Yao gana el Premio Internacional de Piano Frechilla-Zuloaga 2025

l portugués Rafael Antonio Pliousnin logra el segundo premio, mientras que la checa Natalie Schwamova fue tercera

Cultura fija un plazo de cuatro años para restaurar el pórtico occidental de la Catedral de León

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, junto con la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, homenajean a un pianista vallisoletano aves de presidir la final del Premio Internacional de Piano 'Frechilla - Zuloaga'
El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, junto con la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, homenajean a un pianista vallisoletano aves de presidir la final del Premio Internacional de Piano 'Frechilla - Zuloaga' ICAL

ABC

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El pianista chino Jialin Yao resultó ganador del Premio Internacional de Piano Frechilla- Zuloaga 2025, tras imponerse en la final celebrada anoche en el Centro Cultural Miguel Delibes y se ha adjudicado el primer premio dotado con 12.000 euros tras su interpretación del 'Concierto ... nº3' de Rachmaninov. En su actuación contó, al igual que el resto de finalistas, con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dirigida por por Zoe Zeniod, directora griega de larga experiencia en el trabajo con músicos jóvenes y actual titular de la Filarmónica de Buenos Aires.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app