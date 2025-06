Chema Viteri, en su despedida del Calderón de Valladolid: «Ahora es un teatro más abierto» A punto de jubilarse, el director de la escena vallisoletana elogia la «dedicación absoluta» del «equipazo» que ha tenido y reconoce que se va con la 'espinita' de no haber programado más lírica

La rueda de prensa de presentación de la temporada 2025-2026 del Teatro Calderón de Valladolid ha servido para despedir al que ha sido su director desde 2017, José María Viteri, quien dice adiós a una vida laboral que le ha mantenido unido a la escena artística vallisoletana durante las últimas dos décadas, primero como gerente de la Fundación Municipal de Cultura y más tarde al frente del histórico teatro vallisoletano. En una emotiva intervención, ha señalado de que de lo que puede sentirse «contento» es de dejar un teatro más «abierto», ya que se ha referido al actual Calderón como «un lugar para la creación, la exhibición, la coproducción, el apoyo.... Algo vivo».

Visiblemente emocionado, José María Viteri ha elogiado a las personas que le han acompañado «todo este tiempo» que ha trabajado en el Calderón, a los que se ha referido como «un equipazo» que ha tenido «una dedicación absoluta». «Me he sentido acompañado. Creo que han hecho por mí más de lo que deberían haber hecho».

Bonitas palabras ha tenido también para las compañías locales, algunos de cuyos representantes han estado presentes en la rueda de prensa de despedida. «Son grandísimos profesionales», ha destacado, destacando su labor al frente de proyectos de artes escénicas que se han puesto en marcha como 'El Desván' o 'La Nave', encontrando en ello «otros lugares para aportar a nuestra ciudad».

Al respecto, cuestionado sobre el apoyo que un teatro municipal debería brindar a las compañías locales, ha explicado que en su opinión, habría que «desterrar la palabra 'compañía local'», que lo que hay «son artistas», vivan donde vivan, y que hay que reconocerlos como tal para darles sitio: «Si tú no das camino o espacios para que la gente pueda mostrar su arte, no existen. Si no somos conscientes de eso desde el principio, ¿para qué estamos?.

Ha reconocido que se va con una 'espinita' clavada, la de no poder haber programado al menos dos títulos líricos por temporada y que hubiera vuelto la zarzuela al Calderón porque «en la ciudad hay una gran pasión por ella»: «El Teatro de la Zarzuela y su nueva directora están ya para poder colaborar. Hay que rascarse un poco el bolsillo. Tener dos títulos líricos sería muy importante», ha señalado, advirtiendo que ya había trasladado este mensaje al Consejo rector.

Durante el balance ha estado presente también la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, que ha destacado la «calidad artística y sensibilidad de Chema», así como su «compromiso con la ciudad». La edil, que ha compartido los dos años que lleva de legislatura con el director del Calderón ha reconocido que se lleva de él «un maestro y un amigo».

