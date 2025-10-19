Suscribete a
Cerca de 4.000 corredores participan en la carrera 10 KM León Cuna del Parlamentarismo

La decimocuarta edición de la cita mantiene su espíritu solidario y vuelve a colaborar con la Asociación Leonesa de Caridad

La lluvia no impide la alta participación en la carrera 10KM León, Cuna del Parlamentarismo

León

La lluvia presente desde primera hora de este domingo en la capital leonesa no impidió que cerca de cuatro millares de corredores, llegados de diferentes puntos del país, participaron un año más en la carrera 10 KM León Cuna del Parlamentarismo, organizada por ... el Ayuntamiento de la ciudad, en colaboración con el club deportivo Sprint Atletismo León y la Delegación Leonesa de Atletismo, que en su decimocuarta edición mantiene su espíritu solidario y vuelve a colaborar con la Asociación Leonesa de Caridad, una entidad con más de un siglo de historia dedicada a ayudar a colectivos vulnerables.

