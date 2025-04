Cerca de 3.000 personas recorren León para pedir «una solución real» para que Feve llegue al centro

'Se busca: tren perdido desde los pueblos hasta el centro de León'. Esto se ha podido leer este domingo en una de las pancartas portadas por los cerca de tres millares de personas que, convocados por la Plataforma en Defensa de la Feve en León, han decidido salir a las calles de la capital leonesa para «hacer ruido» y pedir «soluciones de verdad» para la llegada del ferrocarril de vía estrecha a la Estación de Matallana, situada en el centro de la ciudad.

En nombre de la plataforma, Isabel López ha explicado que la de este domingo es la segunda manifestación celebrada, después de que la del mes de noviembre congregara a unas 5.000 personas. La diferencia es que esta vez los participantes «portan cacerolas e instrumentos musicales» para «hacer ruido» ante la necesidad de «ser escuchados» para que el tren llegue al centro «por rapidez, por comodidad y porque no tiene sentido quedar en La Asunción y trasladarse en autobús», recoge Ical.

«Queremos que el tren vuelva a llegar a la Estación de Matallana como estaba de toda la vida, a pesar de que que se paralizó como algo provisional, pero de lo que ya han pasado quince años y no nos sirve un autobús eléctrico como solución porque ya es hora de que nos oigan y vuelva a funcionar el tren bien, que llegue a la estación y que lo haga en buenas condiciones», ha reivindicado Isabel López.

La representante de la Plataforma en Defensa de la Feve en León ha aprovechado la ocasión para solicitar también «trenes nuevos», consciente de que «los habitantes de la montaña de León tienen derecho a unos medios de transporte dignos». Además, mientras que desde el Ministerio «dicen que no hay viajeros», ha denunciado que «lo que no hay es revisores que controlen». No obstante, «sean muchos o sean pocos los usuarios», quiso dejar claro que «todo el mundo tiene derecho a un medio de transporte digno», algo que «no tiene por qué ser rentable, al ser un servicio público».

En este sentido, la plataforma cuenta con una persona encargada de contabilizar las incidencias diarias que se producen en el ferrocarril de vía estrecha y que, entre el 18 de noviembre del pasado año y el 27 de marzo del actual, fueron 296 las registradas. Entre ellas destacaron «que o el tren no llega o llega tarde, que se llena de agua cuando llueve o incluso que ha ido el autobús de la Cultural y Deportiva Leonesa y taxis a recoger a los usuarios». «Es todo un desastre y no puedes venir a León a trabajar o hacer una cosa con tiempo porque no es puntual ni cómodo, por eso exigimos un medio de transporte como Dios manda», han dicho.

Noticia Relacionada Cerca de 6.000 leoneses reclaman la llegada del tren de vía estrecha al centro de la ciudad ABC Exigen que se ejecuten con urgencia las reformas necesarias para evitar el transbordo en La Asunción que afecta a unos 150.000 viajeros anuales

De los entre diez y quince trenes de Feve diarios que unen la montaña oriental leonesa con la capital, al menos uno llega hasta Bilbao. Sobre ese destino, Isabel López ha referido que «cuando entras en el País Vasco es otro mundo, porque Feve llega a un centro donde puedes coordinarte con el aeropuerto o estaciones centrales», mientras que «León es el tercer mundo».

La manifestación convocada por la Plataforma en Defensa de Feve en León ha partido a las 12 horas de la iglesia de Las Ventas y, en lugar de desplazarse por las vías del tren como pasó en el mes de noviembre, no hizo por las principales calles hasta llegar en primer lugar a la Estación de Matallana y finalmente a la Subdelegación del Gobierno en la capital.

Representantes políticos

Entre los cerca de 3.000 asistentes a una manifestación que «por desgracia no será la última» se encontraba el secretario general de Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, también alcalde Cistierna, para quien «ya va siendo hora que desde la Junta de Castilla y León, desde el Gobierno de España y desde el Partido Popular y el Partido Socialista se empiecen a hacer los deberes ante una problemática que lleva más de catorce años».

Santos avanzó que, a petición de la Plataforma en Defensa de Feve en León, UPL llevará el próximo miércoles una Proposición No de Ley a las Cortes de Castilla y León para instar al Gobierno central a que «de una vez por todas tome las decisiones oportunas, que pasan por que el tren llegue donde tiene que llegar».

También ha participado en la marcha el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de León, David Fernández, acompañado de diputados, concejales o alcaldes de ayuntamientos afectados para «exigir al Gobierno de España que, de una vez por todas, ponga fin al agravio que sufre la provincia de León».

Fernández reclamó ha reclamado al Ejecutivo central «la centralidad del servicio de Feve para que los trenes que recorren la vía estrecha por los pueblos de la Ribera del Torío y de la montaña oriental, llegue hasta el centro de León», así como que «culmine la famosa normativa que supuestamente es el escollo que falta para que los trenes puedan llegar a la estación Estación de Matallana y compre los convoyes para poder utilizar un servicio que es fundamental para vertebrar el medio rural de la provincia».